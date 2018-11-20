Нидерланды придумали новый тип санкций за нарушение прав человека 3 20.11.2018, 8:38

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Они могут вводиться независимо от политического контекста.

Новый режим санкций Евросоюза против тех, кто нарушает права человека в мире, разработали в Нидерландах. Об этом сообщает Радио Свобода.

Предложение нидерландцев рассмотрят в Гааге 20 ноября представители правительств всех 28 стран-членов ЕС.

В соответствующем меморандуме указано, что предлагаемый режим санкций существенно отличается от имеющихся географически ограниченных санкционных режимов ЕС, целью которых является изменение государственного поведения, поэтому они политические по своей природе, отмечается в сообщении.

Предлагаемые санкции могут вводиться против отдельных нарушителей прав человека в мире, независимо от политического контекста и межправительственных процессов. Кроме того, их могут вводить против лиц, которые не являются представителями государств (это касается, например, группировок повстанцев).

Согласно документу, замораживание счетов и визовые ограничения будут применять против лиц, ответственных за внесудебные казни, насильственные исчезновения и пытки.

Министр иностранных дел Нидерландов заявил журналистам, что согласия ЕС относительно предложений представителей его страны пока нет, но добавил, что настроен оптимистично. По его словам, министры иностранных дел стран ЕС могут обсудить это предложение на заседании в Брюсселе 10 декабря.

Ранее сегодня сообщалось, что в Совете ЕС готовы ввести дополнительные санкции из-за проведения псевдовыборов на временно оккупированных территориях Донбасса.