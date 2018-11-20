Идолопоклонство 31 Виктор Горбачев

20.11.2018, 8:45

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ФОТО: SVABODA.ORG

Идиотизм все шире и шире шагает по стране.

Японский городовой. Ой, сори. Речь про минского. Тот, японский, был живой и покушался на цесаревича. Там все понятно и ясно. И слово это, как бы, ругательное стало с тех пор.

А тут? Он же памятник! И покушаются на него. Понимаете? Дали шлепка и затрещину — извиняйтесь. На камеру. Шарфик напялили — разберемся. Поцеловали? Нельзя! Нет, я, конечно же, все понимаю. Однако. Это капец! Даже не так — это полный капец!

Я думал, что мне это кажется. После извинений парня на всю страну, думал снимают кинокомедию. Начал смеяться. Ан нет. Как есть — так есть. Идиотизм все шире и шире шагает по стране. Прям с центра и в регионы. Скоро все памятники стороной будут обходить. И даже возложив цветы, стоит подумать над этим. А можно ли? А нужно ли? Да ну его!

И что самое тут страшное, эта железяка (аль бронза) на полном серьезе охраняется. Такими же городовыми. Не только видео установлено круглосуточно, но и живая сила в виде патрульных бдит. На страже памятника. В пору плакать. Так даже культурные шедевры не охраняются. И что самое интересное, в то время, когда настоящие преступники где то и что то выделывают, милиция стоит около памятника и за это еще зарплату получает.

Смотрю, и Солженицына читать скоро не стоит. Все чуть ли не наяву. Возвращается. Идолопоклонство превращается в маразм. И чем дальше — тем «холоднее». Извилин все меньше. Выскакивают городовые и рассказывают такую чушь, что нельзя и что можно делать с памятником, прям дар речи теряется. Как во сне все смотрится. И ведь при погонах то люди!

В общем так. Приехали. Приплыли. А вы говорите. Вот вам и «японский» городовой! Страшнее и смешнее «минского» уж точно не будет.

Наблюдаем дальше кино. Вот же, угораздило. Прям в центре Европы. Это ж идиотизм такой, о каком и думать не думалось. А тут вот оно как. В реальности. Всмотритесь в эти лица. О чем они думают, глядя на этот памятник? О «родине» и «патриотизме»?

Точка.

Виктор Горбачев, «Фейсбук»