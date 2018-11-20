«Александр Григорьевич, то, что вы сказали – это же чушь» 29 20.11.2018, 8:54

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Экономисты поставили «неуд» белорусским властям.

МВФ прогнозирует замедление роста ВВП в Беларуси. Согласно прогнозу Международного валютного фонда в 2019 году валовый внутренний продукт Беларуси вырастет всего на 2,5%. Летом в правительстве обсуждали более высокие цифры – от 2,8% до 4,1%, пишет udf.by.

Доверяет ли экономисты прогнозу МВФ и как оцениваете его с точки зрения повышения уровня жизни белорусов?

«В правительстве смотрят на все, как мыши из-под веника»

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико полагает, что прогноз МВФ по Беларуси следует считать неутешительным.

«Мировая динамика прогнозируется на уровне 4%. Поэтому названная цифра нас не выручит, это слишком мало, чтобы остановить увеличивающийся разрыв. Беларуси хотя бы вернуться к показателям докризисного уровня. После 2014 года белорусский ВВП грохнулся почти на 40% в долларовом эквиваленте. Чтобы вернуться на прежний уровень, нужно чтобы экономика росла по 10% в год», – сказал Леонид Заико.

Связывать рост ВВП с ростом благосостояния в Беларуси не стоит, считает экономист.

«В этом году ВВП может вырасти на 3,5%. А реальная зарплата выросла на 10%. То есть в Беларуси нарушаются пропорции между ВВП и доходами, что рано или поздно приводит к инфляции. Решения принимаются антинаучные и популистские», – сказал Леонид Заико.

Почему развитию экономики не помогают прогрессивные изменения в законодательстве, декреты о развитии предпринимательства и развитии ИТ-страны?

«Потому что они не соответствуют идеологии белорусских бюрократических элит. Для них прописанные изменения – это страшный путь», – объяснил руководитель аналитического центра «Стратегия».

Экономист не верит, что новое руководство правительства сможет существенно изменить ситуацию к лучшему.

«Могу выразить чувство сожаления в отношении тех, кто пошел туда работать. Еще большее чувство сожаления выражаю в отношении тех, кто думает, что что-то изменится. Для этого нужны решительные действия, нужны люди, которые могут сказать: «Александр Григорьевич, а ведь ты не прав, дорогой». Или: «Александр Григорьевич, то, что вы сказали, – это же чушь». В правительстве не настолько сильные ребята. И удар не держат, и собственной тени боятся. К сожалению, это последствие 24 лет монократического управления страной. В правительстве смотрят на все, как мыши из-под веника», – сказал Леонид Заико.

«Ни 2%, ни 3%, ни 4% ничего не дадут. Должно быть минимум 8,5% в год»

Экономист Лев Марголин прогнозам МВФ доверяет больше, чем прогнозам правительства, которое «часто выдает желаемое за действительное».

Прогнозируемый рост ВВП в следующем году, по его мнению, к росту благосостояния белорусов не приведет. Поскольку цифра 2,5% «находится в районе статистической погрешности».

Лев Марголин напомнил, что недавно чиновники обещали рост ВВП до $ 100 млрд. к 2025 году.

«Любой человек, владеющий математикой, может посчитать, какими в таком случае должны быть темпы роста ВВП. Ни 2%, ни 3%, ни 4% ничего не дадут. Должно быть минимум 8,5% в год», – отметил экономист.

По его мнению, прогрессивные изменения в законодательстве не решают глобальных вопросов, от которых зависит развитие страны. Речь, прежде всего, об инвестициях.

«Никаких секретов нет. Если мы хотим, чтобы развивалась экономика, должны расти инвестиции. И расти серьезными темпами. Причем инвестиции не абы какие. Иной раз мы относим к инвестициям деньги из ОАЭ или Турции. Они вкладывают средства, но куда? Строят еще один торгово-развлекательный центр, еще один отель. А нужны инвестиции, которые приносят технологии, рынки сбыта, которые действительно способствуют экономическому росту», – отметил Лев Марголин в интервью UDF.BY.

Но для таких инвестиций нужна гарантия безопасности для собственности.

«Конечно, если инвестор рассчитывает на договоренности с Лукашенко или местными властями, он может рискнуть. Но таких рисковых людей очень немного. Большинство хочет быть уверенными в том, что кроме коммерческих рисков с другими они не столкнутся», – считает экономист.