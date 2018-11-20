Stratfor: США сосредоточат усилия на граничащих с Россией районах 3 20.11.2018, 8:59

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Американская стратегия пердусматривает преодоление их зависимости от РФ.

Противостояние между Россией и Западом практически не проявляло признаков ослабления в течение 2018 года, и недавние усилия США по наращиванию давления на Кремль сигнализируют о том, что в следующем году такая напряженность только возрастет. Стремясь изменить внешнюю политику России, Соединенные Штаты ввели против российской экономики санкции на фоне угроз ввести еще больше ограничений в следующем году. И теперь, когда США объявили о своих намерениях выйти из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), новые наращивания вооружений с обеих сторон неизбежны, пишет Stratfor (перевод – inosmi.ru).

Еще одним ключевым элементом давления США на Москву являются связи Вашингтона с бывшими советскими республиками на периферии России — от Восточной Европы до Кавказа и Центральной Азии. Из-за отсутствия у России географических барьеров эти территории образуют буферные государства, которые защищают ядро страны от иностранных держав, а также предоставляют Кремлю канал для проецирования влияния вовне. Действительно, взлеты и падения России как региональной и глобальной державы исторически зависели от ее способности контролировать эти территории; в результате эти государства, естественно, сыграли решающую роль в американской стратегии сдерживания России в постсоветский период. И по мере роста напряженности между Москвой и Вашингтоном эти приграничные государства становятся все более важным театром конкурентной борьбы между Соединенными Штатами и Россией.

Восточная Европа: поле битвы — Украина

В центре соперничества двух держав в Восточной Европе находится Украина, на территории которой уже пятый год продолжается конфликт. Вашингтон сыграл важную роль в поддержке Киева с политической и экономической точек зрения, а также с точки зрения безопасности в его борьбе против поддерживаемых Россией сепаратистов на востоке Украины. Соединенные Штаты уже оказывают Украине поддержку в сфере безопасности, проводя совместные военные учения и поставляя ограниченное количество единиц летального оружия, в первую очередь противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В будущем году США могут увеличить продажи оружия Украине и помочь усилиям Киева укрепить его военно-морской флот в Азовском море, которое стало потенциальной горячей точкой в противостоянии Украины с Россией. Такое развитие событий подорвет переговорный процесс, базирующийся в Минске и призванный положить конец украинскому конфликту, что делает маловероятным его урегулирование и развертывание миротворцев ООН на востоке Украины в предстоящем году.

В других странах Восточной Европы перспектива выхода Соединенных Штатов из договора о РСМД заставит Вашингтон укреплять свои военные силы и проводить больше совместных военных учений в «прифронтовых» странах НАТО, таких как Польша, Румыния и государства Балтии. Кроме того, Соединенные Штаты будут продвигаться вперед в переговорах по созданию постоянной военной базы в Польше, хотя в предстоящем году фактическое развертывание не состоится. Россия ответит наращиванием своих военных возможностей в таких областях, как Калининград, Западная Россия и Крым, а также продолжит переговоры об открытии авиабазы в Беларуси. В этой битве за российскую периферию Вашингтон, как ожидается, предложит Минску экономические стимулы, чтобы отговорить его от наращивания военных связей с Москвой. Беларусь будет прислушиваться к американцам, но останется стратегически ориентированной на Россию, когда дело будет касаться сферы безопасности.

Кавказ: обхаживание Армении

На Кавказе Вашингтон сосредоточит внимание на укреплении связей с правительством Армении. Армения традиционно была одним из самых близких и лояльных союзников России — членом возглавляемого Москвой Евразийского экономического союза и военного блока Организации Договора о коллективной безопасности — но в последние месяцы после прихода к власти оппозиционного лидера Никола Пашиняна в ходе апрельской бархатной революции между Арменией и Россией возникла политическая напряженность. Соединенные Штаты надеются использовать эту напряженность для вбивания клина между Арменией и Россией, что они уже пытались сделать. Об этом свидетельствует визит в Армению советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в прошлом месяце, когда он выразил заинтересованность в продаже Армении американского оружия. Москва усмотрела в предложении Болтона прямой вызов, так как в настоящее время Россия обладает монополией на продажу Армении вооружений, а также держит в маленькой республике пять тысяч военнослужащих. Хотя Армения в конечном счете вряд ли откажется от стратегического сближения с Россией, политические трения между ними могут дать Соединенным Штатам возможность отколоть ключевого союзника на периферии Москвы.

Главный противник Армении, Азербайджан, также привлечет внимание США, особенно когда речь идет о давлении на Иран. Отношения Азербайджана со своим южным соседом будут напряженными, так как правительство стремится сохранить внешнеполитический баланс путем переключения на участие в стратегии США по сдерживанию Тегерана. Действительно, Азербайджан прекратил закупки природного газа у Ирана еще до вступления в силу санкций США против Исламской Республики 5 ноября, и это, вероятно, приведет к дальнейшему снижению экономических связей с Тегераном в предстоящем году. В то же время Соединенные Штаты также увеличат поддержку в сфере безопасности и будут проводить больше военных учений с Грузией, единственной страной в регионе, которая активно осуществляет политику интеграции с Европейским союзом и НАТО.

Центральная Азия: Узбекистан останется при своих интересах

На востоке Центральной Азии Соединенные Штаты, вероятно, активизируют инициативы по борьбе с терроризмом и контрабандой наркотиков в регионе, особенно в странах, граничащих с Афганистаном, таких как Таджикистан и Узбекистан. Но Россия и Китай также будут вести собственную контртеррористическую работу, создавая потенциал для роста напряженности в ходе соперничества между Москвой и Пекином с одной стороны, и Вашингтоном — с другой.

На экономическом фронте Вашингтон также будет стремиться содействовать улучшению экономических связей во всей Центральной Азии в таких странах, как Казахстан и, особенно, Узбекистан. Президент последнего, Шавкат Мирзиеев, медленно выводит свою страну из тени, создавая для внешних сил возможности по наращиванию экономических связей, а также связей в области безопасности с правительством Узбекистана — что, естественно, вызвало интерес России и Соединенных Штатов. Опасаясь растущих экономических связей Москвы с Узбекистаном, американские чиновники прямо заявили о желании конкурировать с Россией в плане экономических и инвестиционных сделок. В результате Узбекистан, вероятно, запросит как можно больше экономической поддержки от обеих стран, сохраняя при этом между ними хрупкий баланс, который не выльется в какой-либо формальный альянс.

Усилия Соединенных Штатов, направленные на то, чтобы проникнуть в граничащие с Россией районы, в свою очередь, будут определять действия Москвы против Запада. Стремясь использовать раскол Европы и подорвать единство ЕС и НАТО, Россия будет активно участвовать в проведении гибридной войны против Запада, вмешиваясь в политику других стран, распространяя пропаганду, проводя кибератаки и тайные операции против западных и ориентированных на Запад стран, таких как Украина и государства Балтии. Хотя России, возможно, не удастся компенсировать посулы Соединенных Штатов государствам на бывшей советской периферии, она может вызвать серьезную нестабильность в приграничных районах, сделав их ключевым полем битвы в рамках более широкого американо-российского противостоянии в предстоящем году.