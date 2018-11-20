Reuters: Саудовская Аравия сменит наследника престола из-за Хашкаджи 1 20.11.2018, 9:09

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Мухаммед бен Салман

Часть королевской семьи выступают против, чтобы престол достался Мухаммеду бен Сальману.

Убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи и последовавшее за этим возмущение мирового сообщества привели к тому, что некоторые члены правящей семьи Саудовской Аравии агитируют за то, чтобы не допустить к трону наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, близких к королевскому двору, передает РБК.

По их словам, за изменения в линии престолонаследования выступают десятки принцев и двоюродных братьев из влиятельных ветвей правящей семьи Аль Саудов. Однако действовать они не будут, пока жив 82-летний король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд — отец наследного принца Мухаммеда бен Сальмана. Члены семьи признают, что король вряд ли пойдет против своего любимого сына, отмечают источники. Летом 2017 года король поменял наследника престола с племянника на сына и объявил следующим правителем страны принца Мухаммеда бен Сальмана.

Пока же члены семьи, выступающие за смену наследника престола, обсуждают другие кандидатуры. Среди них 76-летний принц Ахмед ибн Абдул-Азиз, брат короля Салмана и дядя наследного принца Мухаммеда, как уточняют собеседники агентства. Один из источников сказал, что принц Ахмед — единственный оставшийся в живых родной брат короля Салмана — будет иметь поддержку членов семьи, службы безопасности и некоторых западных держав. В 2017 году он выступал против того, чтобы наследным принцем был Мухаммед бен Сальман, уточняют источники Reuters.

Ни принц Ахмед, ни его представители не были доступны для комментариев, представители правительства Саудовской Аравии не ответили на просьбы о комментарии, добавляет агентство.

Наследование престола в Саудовской Аравии происходит не как в большинстве монарших династий Европы — от отца к старшему сыну. Вместо этого король и старшие члены семьи из каждой ветви выбирают наследника, которого они считают наиболее подходящим для руководства королевством.

Колумнист The Washington Post Джамаль Хашкаджи пропал без вести 2 октября после посещения генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Он вошел в здание, и больше его никто не видел. По данным турецкой прокуратуры, журналист был убит, его тело расчленили и уничтожили. Президент Турции Реджеп Эрдоган говорил, что приказ убить Хашкаджи поступил «с самых высоких уровней» правительства Саудовской Аравии. ЦРУ, по данным The Washington Post, пришло к выводу, что приказ убить журналиста отдал сам наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Эр-Рияд все обвинения отрицает, подчеркивая, что против королевства ведется «жесткая информационная кампания».

Вашингтон уже ввел санкции против 17 подданных Саудовской Аравии, которые, по его мнению, причастны к убийству журналиста. Среди них — бывший советник наследного принца Сауд аль-Кахтани, его подчиненный Махер Абдулазиз Мутреб, а также генеральный консул Саудовской Аравии в Стамбуле Мохаммед аль-Отайби. О возможных санкциях в связи с убийством Хашкаджи заявляют и в европейских странах.