«Сейчас народ ломанется менять лысую резину» 7 20.11.2018, 9:26

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Снег уже преподнес сюрпризы белорусским автомобилистам.

В Минске неделя начинается бесснежно, но все равно утром столица застряла в пробках. Между тем в прошедшие дни во многих регионах страны снег выпал, и это значительно повлияло на дорожную обстановку. Есть информация о серьезных авариях в Брестской, Гомельской, Могилевской областях, пишет onliner.by.

Пользователь форума onliner с ником elvis1970 опубликовал видео из Бреста. Там и снег, и гололедица.

— Сейчас народ ломанется менять резину: летнюю на зимнюю. Это раньше не было понятий: летняя резина, зимняя. Была резина лысая — первый вариант, а второй вариант — еще поездит. Дедушки наши ездили на «Жигулях», на «Москвичах», — отметил автор видео.

В ГАИ Брестской области сообщили о ДТП, которое случилось 18 ноября на автодороге Р6 (Ивацевичи — Пинск — Столин). По предварительной информации, 21-летний водитель Chrysler на закруглении дороги неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и совершил наезд на металлическое барьерное ограждение.

— В результате наезда пассажиры (17-летняя девушка и 20-летний парень) с различными травмами госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка, — рассказали в Госавтоинспекции.

Еще одна авария также 18-го числа произошла в Лунинецком районе.

— 25-летний житель Минска, управляя автомобилем Volkswagen, двигался по автодороге М10 (Граница России — Гомель — Кобрин) со стороны Гомеля в направлении Кобрина. По предварительной информации, на 345-м км трассы водитель не учел погодные и метеорологические условия, неправильно выбрал безопасную скорость движения, допустил занос автомобиля, съехав в левый по ходу движения кювет, и опрокинулся, — рассказали в Госавтоинспекции.

Пострадала 45-летняя женщина, пассажирка Volkswagen. Сообщается, что она не была пристегнута ремнем безопасности.

В Гомельской области также выпал снег. 17 ноября в Гомельском районе в аварию попал 46-летний водитель Toyota. Предварительная причина произошедшего — неправильно выбранная скорость, водитель не справился с управлением. Машина опрокинулась, мужчину госпитализировали.

А в Бобруйске, также не справившись с управлением, в дерево врезался 25-летний водитель Volkswagen. В результате ДТП пострадал 26-летний пассажир авто, с множественными травмами он госпитализирован.