В сенате США сравнили РФ во главе Интерпола с лисой в курятнике 4 20.11.2018, 9:31

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Сенаторы призвали Трампа помешать этому назначению.

Группа американских сенаторов призвала администрацию Дональда Трампа и членов Генеральной ассамблеи Интерпола выступить против кандидатуры россиянина Александра Прокопчука на пост президента Интерпола. Открытое письмо сенаторов опубликовано на сайте одного из авторов послания — сенатора Роджера Уикера. Помимо Уикера под письмом подписались демократы Джен Шахин и Крис Кунс, а также республиканец Марко Рубио, передает РБК.

«Избрать генерал-майора Александра Прокопчука новым главой Интерпола — все равно что поставить лису во главе курятника», — пишут сенаторы. Они отмечают, что Россия регулярно «злоупотребляет Интерполом» с целью «преследования политических оппонентов, диссидентов и журналистов», а Прокопчук, по их словам, был «лично вовлечен в эту стратегию запугивания».

«Если в среду он [Прокопчук] будет избран президентом Интерпола, мы не сомневаемся, что он будет и дальше институционализировать злоупотребление красными уведомлениями Интерпола (объявление лиц в международный розыск) и блокировать продолжающиеся усилия по проведению значимых реформ», — отмечают авторы письма. Кроме того, считают сенаторы, с избранием Прокопчука на пост главы Интерпола Россия получит «потенциальный доступ к чувствительным данным правоохранительных органов, укрепит свою способность преследовать критиков, живущих за пределами России, и поможет другим авторитарным режимам, стремящимся делать то же самое».

В этой связи сенаторы призывают голосовать против кандидатуры Прокопчука и просят Трампа повлиять на членов Генеральной ассамблеи Интерпола, с тем чтобы не допустить избрание россиянина на пост главы организации.

Выборы следующего президента Интерпола состоятся в среду, 21 ноября, на Генеральной ассамблее Интерпола в Дубае.

Прокопчук с 2016 года занимает пост вице-президента Интерпола. The Times называла россиянина фаворитом в борьбе за пост главы организации. Его конкурентом выступает выходец из Южной Кореи и.о. президента Интерпола Ким Ченг Янг. Прежний глава Интерпола Мэн Хунвэй в начале октября подал в отставку после того, как был задержан в Китае по подозрению в коррупции.