«На просьбу вызвать врача слышал только: «Да не сдохнешь ты…» 28 20.11.2018, 10:08

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Дмитрий Качанович

Минчанин отмечал рождение ребенка и попал в милицию.

Вечер в компании друзей для жителя Минска Дмитрия Качановича закончился избиением в отделе милиции, сообщает сайт ПЦ «Весна».

Вечером 16 октября кампания молодых людей отдыхала в одном их минских кафе. У одного из них недавно родились мальчики-близнецы. Чем не повод отметить событие?

Стали расходится рано, около 9 вечера. На улице приятели в шутливой форме начали бороться, демонстрируя свои спортивные навыки. Кто-то из прохожих, по-видимому, принял дурашливые игры мужчин за драку и вызвал милицию.

Прибывший патруль к ситуации отнесся всерьез: друзей задержали и посадили в патрульный автомобиль.

Вспоминает Дмитрий Качанович:

«Наряд стал нас задерживать. Естественно, мы стали возмущаться, ведь все в порядке и никаких причин для задержания нет. Тем не менее, меня и друга грубо затолкали в автомобиль и отвезли в городское отделение милиции №2, что по улице Ангарской».

Патрульный наряд доставил Дмитрия Качановича в ГОМ и передал коллегам для оформления протокола – нахождение мужчин на улице навеселе милиционеры посчитали правонарушением.

И тут сотрудникам милиции, которые оформляли протокол, а следовательно, изучали в базе прошлое Дмитрия, стало известно, что ранее он был судим за сопротивление сотрудникам милиции.

Это сильно изменило их отношение к задержанному: в отношении Дмитрия начались настоящие истязания - руки сковали наручниками за спиной, а затем за наручники подвесили на специально вбитый в стену металлический крюк. Да еще в таком месте, где отсутствует камера видеонаблюдения. На неоднократные просьбы Качановича ослабить наручники внимание никто не обращал.

«Один из сотрудников, судя по погонам – старший сержант, внезапно нанес мне не менее трех ударов ногой. Вот прямо как я был в висячем состоянии на крюке… Бил по ребрам, а затем, набросив на лицо капюшон моей куртки, ударил ногой по лицу.

Приятель мой, который находился за дверью, спрашивал у других сотрудников милиции взволнованно: «Почему он там так кричит?»

Но ему лишь говорили, что твой друг просто балуется.

После того, как меня поместили в камеру, я неоднократно просил вызвать врача, но на все просьбы слышал только одно:

«Да не сдохнешь ты, ничего с тобой не случится», - с содроганием вспоминает Дмитрий.

На следующий день утром их повезли в Заводской РУВД. Только там конвоир, увидев разбитое лицо Дмитрия, вызвал скорую.

Врачи отвезли его в больницу скорой помощи. Там в срочном порядке провели компьютерную томографию, рентгенографию, УЗИ внутренних органов, другие исследования. В результате были зафиксированы перелом костей носа, сильные ушибы ребер и синяки на теле и запястьях.

На этом злоключения Дмитрия не кончились. Из больницы он отправился домой, но около 23 часов вечера к нему внезапно заявились сотрудники милиции. Спал маленький ребенок, а они грубо грохотали в дверь и ломились в квартиру.

«Видимо приехали добивать», - подумал он и просто не открыл им дверь.

Дмитрий Качанович еще долгое время не мог свободно владеть кистями рук, такой жестокой была экзекуция с подвешиванием его за наручники.

«Несколько дней я не мог делать руками ничего, даже застегивать одежду, все только с помощью жены. Пришлось проходить лечение на стационаре, наблюдение у хирурга», - рассказывает Качанович.

Через два дня, после общения с правозащитниками, Дмитрий Качанович обратился в районный отдел Следственного комитета с заявлением о проведении проверки по факту его избиения в ГОМ-2 Заводского РУВД Минска.

Избиение задержанного сотрудником милиции – это должностное преступление

Превышение власти или служебных полномочий - умышленное совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе, повлекшее причинение ущерба в крупном размере или существенного вреда правам и законным интересам граждан, либо государственным или общественным интересам.

Умышленное совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе, сопряженное с насилием, мучением или оскорблением потерпевшего, наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.