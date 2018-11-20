Правозащитник: В обществе накопилось много гнева 3 20.11.2018, 10:47

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Происходит все большее разъединение народа и власти.

Из пострадавшего в обвиняемого. Брестчанин Сергей Ярось утверждает, что в прошлом году сотрудники в погонах при задержании сломали ему ребра, били ногами по туловищу и голове, сообщает «Белсат».

Следственный Комитет возбудил уголовное дело за превышение милиционерами служебных полномочий, которое 30 сентября закрыл «за отсутствием состава преступления». Но за десять дней до этого было возбуждено другое уголовное дело, против самого Сергея ярости за то, что это он избил милиционеров.

В результате мужчину задержали, поместили в следственный изолятор и держат там уже месяц. Мать Сергея решила, что к делу следует подключить средства массовой информации.

Правозащитник Олег Волчек прокомментировал ситуацию:

«Я думаю, что это самая настоящая круговая коррупция: прокуратура – Следственный комитет. Ну, как? У человека доказано, я почитал материалы, что телесные повреждения, доказано, что они были нанесены на его территории личной, доказано, что были там сотрудники милиции … И все, дело рассыпается! Понятно, что если руководство обвинит этих сотрудников милиции, то нужно будет их начальство снимать с должностей, кому-то карьеру не сделать, кто-то лишится премий… […]

Я вообще удивляюсь: где прокуратура делась? Где? Сегодня в обществе, я вам скажу как правозащитник, очень много гнева. Вы знаете, что такое гнев? Следующая стадия, психолог скажет, – насилие. Ситуация идет к нагнетанию насилия. Люди настолько не доверяют вообще никому, не только милиции, в общем никому, власти, идет такое разъединение народа и власти…»