Сельчан заставляют ставить заборы для Лукашенко 21 20.11.2018, 11:01

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По приказу властей неизвестные разрушили бетонные заборы жителей деревни.

Чиновники в деревне Шиловичи Слонимского района снесли старые бетонные заборы на участках жителей, да заставляют поставить новые... за счет самих же хозяев, передает «Белсат».

От забора остались только обломки. Без предупреждения по всей деревне проехались неизвестные, развалили заборы. Бетонные плиты загрузили в грузовики и увезли. Все это делалось по приказу местных властей. Сейчас жителей обязывают до 1-го мая сохранившиеся части покрасить, на месте снесенного поставить новый забор за свой счет.

«Они считают нас дураками. Народ кто такие? Дураки! Вот чуть вылез председатель сельсовета, он себя считает уже все, уже царь. Ему задают вопрос, а он отвечает, как Лукашенко: «Никто не отменял 1 мая, до 1 мая заборы должны быть построены». Кто ты такой?» - возмущается Леонид Жилинский, местный житель.

Представители сельсовета, которые заставляли людей подписать обязательства по поводу заборов, рассказали о причинах такого поведения.

«Когда расписывались мы, она говорит: «День письменности, а на следующий год нашей Жировичской обители 500 лет, круглая дата, и вот они боятся, что будет Лукашенко оттуда ехать, и вот туда», – говорит Леонид Жилинский, местный житель.

Бетонный забор в деревне был поставлен 10 лет назад за бюджетные средства, но очень некачественно. Теперь он разваливается. Разрушены наихудшие участки. Часть людей новые заборы уже поставила, но большинству - не за что, так это или пенсионеры, или люди, которые не могут найти работу.

«Где люди могут поставить за свой счет этот забор? Мм самим надо на хлеб оставлять. Но нет! Они дали задачу это поставить! Кто на это согласится, пенсионеры?» - рассказывает Ирина Салевич, местная жительница.

Чиновники говорят жильцам, что участки должны быть ограждены согласно архитектурно-строительным нормам. Тех, кто этого не сделает, привлекут к ответственности. Но на самом деле таких норм никто и не видел.