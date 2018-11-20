Новой нефти слова не давали Андрей Перцев, «Сноб»

20.11.2018, 10:55

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Фото: TASS

Как государство в РФ перестало изображать из себя «социальное».

У большинства из нас есть странные привычки и такие же странные guilty pleasure. Я вот, например, часто начинаю день с просмотра сайта воронежского отделения партии «Единая Россия». Местные новости заставляют думать, что времена брежневского застоя никуда не уходили — партийцы привлекают общественность, обсуждают повестку дня на ячейках, проводят заседания актива. Кроме того, там часто можно встретить сообщения вроде «Депутат помог ветерану починить печь» или «Депутат помог школьникам издать стенгазету». Подобные заметки на партийном сайте могут показаться абсурдными: вроде бы хвалиться такими свершениями не пристало не то что партийному отделению и региональному (или даже федеральному) депутату, а просто обывателю. Многие совершают такие подвиги регулярно и не считают их чем-то выходящим из ряда вон, да и вообще малые добрые дела любят тишину. Однако сейчас даже подобная неловкая похвальба добрыми делами начинает казаться образцом человечности со стороны партии власти и государственных функционеров вообще.

«Если вас не устраивают цены, то это вы мало зарабатываете, а не цены высокие...» — заявил врио губернатора Липецкой области, бывший вице-президент Сбербанка Игорь Артамонов. Еще несколько лет назад подобные слова в устах чиновника могли показаться опасными. Чиновники не упрекали людей в низком заработке, в том числе потому, что такие упреки были бы, скорее, упреками, обращенными к власти в целом. Если судить по сюжетам федеральных телеканалов, низкие заработки — это, прежде всего, проблема жителей Украины. Так же как и отсутствие отопления. У нас же, судя по тем же новостным выпускам, беспрецедентно растут зарплаты, повышаются пенсии и соблюдаются майские указы. Три года назад высказывание, похожее по смыслу и стилю на слова Игоря Артамонова, стоило должностей свердловскому депутату-единороссу Илье Гаффнеру, который в шутку призвал россиян меньше есть. Специфическое чувство юмора никто не оценил — цитата Гаффнера стала одной из главных тем дня в федеральной новостной повестке. Люди возмущались, вслед за ними пришлось возмутиться и партийному начальству. Недовольство вызвала и неудачная реплика Медведева в разговоре с крымской пенсионеркой, которая в итоге запомнилась в виде формулы «денег нет, но вы держитесь».

Однако высказывание Артамонова в сегодняшней новостной повестке быстро утонуло. Теперь оно не выглядит уникальным. Совсем недавно на том же поприще отличилась екатеринбургская чиновница Ольга Глацких. «Государство молодежи ничего не должно, а должны родители, поскольку оно не просило родителей рожать», — поучала она. Вроде бы скандал с Гладских начал раскручиваться — она спешно ушла в отпуск, губернатор региона Евгений Куйвашев ее позицию осудил. Но потом выяснилось, что отправлять в отставку чиновницу никто не будет. Резко ответил студентам на вопрос о льготах для малоимущих и врио курганского губернатора Вадим Шумков, посоветовавший нуждающимся поработать.

Симптоматично, что Гаффнер неуместно пошутил, Медведев плохо построил беседу, последние же скандальные высказывания чиновников сделаны абсолютно серьезно.

Пострадавший за слова Илья Гаффнер, наверное, тихо завидует Ольге Глацких, Шумкову и Артамонову. Кто знает, выскажись он в подобном духе сейчас — заметили ли бы это вообще? А если бы заметили — лишили бы постов или нет? Скорее всего, никакие репрессии по партийной линии Гаффнеру бы теперь не грозили — он высказывался вполне в духе дня. Симптоматично и то, что Гаффнер неуместно пошутил, Дмитрий Медведев плохо построил импровизированную беседу, последние же скандальные высказывания сделаны абсолютно серьезно.

Разница, видимо, в том, что шутка Гаффнера противоречила важной пропагандистской установке последних лет: Россия — социальное государство, власть которого заботится о гражданах. Теперь же эта установка убрана. Артамонов, Глацких и Шумков высказываются в полном соответствии с фактической политикой власти: государство гражданам ничего не должно, наоборот, должны они ему. Люди — новая нефть, а мнением нефти интересоваться не принято. Государство повышает пенсионный возраст, повышает налоги (например НДС) или вводит новые — для самозанятых, для огородников. И этого мало — всерьез обсуждаются повышенные акцизы на сладкую газировку и колбасу. Денег в бюджете все меньше, расходы растут — значит, государству нужно искать новые источники доходов. Попутно чиновники отгоняют население от посягательств на госбюджет: нарожали, надо работать, мы вам ничего не должны. Кстати, по следам высказываний Ольги Глацких саратовские журналисты спросили своих парламентариев: должно государство людям что-нибудь или наоборот. Все собеседники как один высказались, что это россияне должны власти и никак иначе. Чиновник или депутат, хотя бы на словах заботящиеся о гражданах, превратились в политиков упрекающих и карающих. Таким же упрекающим и карающим стало само государство.

На этом фоне чтение новостей на сайте воронежского отделения «Единой России» получило новый терапевтический эффект. Если чувствуешь злость от очередного высказывания молодого бюрократа, можно хотя бы прочитать о том, как безвестный воронежский депутат обогрел ветерана, порадовал школьников, посыпал песком дорожку, принес старушке воды. Хочется верить, что, когда сапог государства станет давить на наши спины совершенно невыносимо, к нам на помощь обязательно придет добрый воронежский единоросс с буханкой хлеба, пачкой печенья или хотя бы со стенгазетой.

Андрей Перцев, «Сноб»