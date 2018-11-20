«Евробляхи» заблокировали погранпереход на белорусско-украинской границе 3 20.11.2018, 10:58

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Пассажиры рейсового автобуса вынуждены были добираться до Гомеля самостоятельно.

С 19 на 20 ноября погранпереходы «Новая Гута — Новые Яриловичи» заблокировали с украинской стороны владельцы машин с литовскими номерами. Когда закончится их акция протеста — никто не знает.

Пограничники предупреждают о нарушении транспортного потока и движения рейсовых автобусов. Некоторые пассажиры вынуждены были проходить границу пешком и самостоятельно добираться до города.

О ситуации на границе редакции «Сильных новостей» сообщил пассажир рейсового автобуса Киев-Гомель, который должен был прибыть в конечный пункт к полуночи:

«Автобус остановила полиция и сообщила, что на границе забастовка. На въезде на погранпереход поперек дороги на "аварийке" стояло около 10 машин, и около 20 человек, которые просто ходили по кругу. Они не впускали и не выпускали ни машины, ни рейсовые автобусы. Я вынужден был выйти из автобуса и пройти две границы пешком».

Акция протеста направлена на решение проблемы с так называемыми «евробляхами», машинами с номера Евросоюза. Изначально, эта проблема возникла из-за того, что в Украине нельзя растамаживать автомобили старше 8 лет, а большинство купленных в Европе автомобилей были в пользовании уже более 10. Кроме того, растаможка автомобилей с эксплуатацией меньше восьми лет настолько дорогая, что цена европейского авто может возрасти в несколько раз. Кроме этого, новый законопроект ужесточает штрафы за просроченные документы на вождение таких машин. Максимальная сумма штрафа — 170 тысяч гривен, это чуть больше 6000 долларов.

В телефонном разговоре с оперативным дежурным пограничного контроля стало известно, что на данный момент нарушено движение транспорта через границу. Тех, кто решается пересечь границу, выпускают на нейтральную территорию. Но, по словам пограничников, все возвращались обратно.

Нам также уже удалось дозвониться украинской стороне, где непосредственно проходит акция протеста. Оперативный дежурный не смог ответить на вопрос, как долго продлится эта акция, и что делать утром пассажирам, которые планируют въехать в Украину. В районе двух ночи стало известно, что бастующие стали частично пропускать машины с белорусскими номерами. Пограничник порекомендовал всем, кто в ближайшее время планирует пересекать границу, заранее перед выездом уточнить ситуацию на погранпереходе.

На сайте Госпогранкомитета еще вчера появилась новость, что на границе возможны очереди, но судя по статистике сайта, эту новость увидели чуть больше тысячи человек. «19 — 20 ноября на территории Украины возможны затруднения движения транспорта на автомобильной дороге сообщением Чернигов — Новые Яриловичи (М-01).

В связи с этим возможно формирование очередей автотранспорта еред белорусским пунктом пропуска "Новая Гута" при выезде из страны, при въезде в Беларусь — перед украинским пунктом пропуска "Новые Яриловичи".

Для комфортного пересечения границы в указанное время Госпогранкомитет рекомендует учитывать данную информацию и выбирать альтернативные маршруты движения». Уточнить ситуацию на погранпереходе «Новая Гута» можно по тел. 80232537580.