Сын генерала из КНДР: Большинство молодежи нелояльно Ким Чен Ыну 1 20.11.2018, 10:12

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Фото: Reuters

Сын военного рассказал подробности побега из страны чучхе.

Большинство молодого населения Северной Кореи нелояльно нынешнему лидеру страны Ким Чен Ыну. Об этом рассказал сбежавший из КНДР в 2017 году военный О Чхон Сон, передает The Guardian (перевод – lenta.ru).

«На Севере людям, особенно представителям молодого поколения, безразличны другие, политика, лидеры, у них нет чувства верности», — заявил он. По оценке 25-летнего перебежчика, индифферентны к происходящему до 80 процентов его сверстников.

«Это естественно, что нет интереса и преданности, ведь наследственная система [передачи власти] воспринимается как данность, независимо от неспособности прокормить людей», — сказал он.

О Чхон Сон добавил, что год назад корейцы действительно чувствовали, что стоят на пороге войны с США. По его словам, это напряжение шло с самых верхов.

Как сообщается, О — сын генерал-майора. Сам молодой человек описал себя как выходца из высшего класса. Он рассказал, что сбежал после того, как начал пить из-за проблем с друзьями. По его словам, возвращаясь на пост год назад, он прорвался через пропускной пункт, испугался наказания и в результате решил не возвращаться. О своем поступке он в итоге не жалеет и понимает тех военных, которые в него стреляли: в противном случае им бы грозило серьезное наказание.

Северокорейский военнослужащий совершил побег в Южную Корею через Объединенную зону безопасности в демилитаризованной зоне, разделяющей две страны, 13 ноября 2017 года. Сначала он передвигался на джипе, а потом машина съехала на обочину около границы с Южной Кореей. Тогда он выскочил из машины и побежал в сторону границы. Сослуживцы открыли по нему огонь. Мужчина получил огнестрельные ранения, потерял много крови, но в итоге выжил.