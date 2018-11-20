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Чичваркин: Как же легко будет в России делать реформы

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  • 20.11.2018, 11:07
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Евгений Чичваркин

Героями станут все причастные.

Экс-владелец «Евросети» Евгений Чичваркин, живущий в Лондоне, высказался в Instagram о возможном введении на родине «налога» на колбасу и сосиски:

«Как же легко будет в России делать реформы. Они будут очень популярными. Героями станут все причастные. Сразу. Де***лы вокруг Путина превратились в свиней ( точнее в колбасу) и несутся к обрыву. История ничему не учит. Людей жалко конечно. Великая держава выученной беспомощности.

Три месяца радикальных реформ и антикоррупционной борьбы сверху, и продовольственная корзина подешевеет раза в два как минимум».


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