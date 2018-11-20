Видеохит: Пищуха исполняет хит Queen и срывает массу аплодисментов 4 20.11.2018, 11:12

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Шляпу перед ней снял бы сам Фредди Меркьюри.

В соцсети попало видео, на котором маленькая пика (это животное) перепевает хит Фредди Меркьюри. Зверюшка так старается и вытягивает все ноты, что свалившаяся на неё слава в интернете совсем не удивляет. Готовьтесь к одному из самых артистичных выступлений животинки за последнее время, ведь, кажется, это новая восходящая звезда, пишет medialeaks.ru.

В Северной Америке обитает забавное животное пищуха, или просто пика, напоминающее смесь кролика с мышью. Своё название зверьки получили из-за своеобразных звуков, с помощью которых перекликаются.

Но, как выяснилось совсем недавно, пищухи могут не только оригинально общаться, но и петь. Один из зверьков доказал это, исполнив песню Ay-Oh группы Queen.

Знаменитый оригинал выступления коллектива был записан в Лондоне в 1985 году. Во время концерта на стадионе Уэмбли Фредди Меркьюри устроил вокальную импровизацию, которой подпевали все пришедшие поклонники.

Видео с воодушевляющей перепевкой пики опубликовал 18 ноября пользователь YouTube Джо Веверс. На нём зверёк под бурные аплодисменты устраивает на вершине скалы своё выступление, и получается у него, скажем вам, очень даже хорошо. Можете наслаждаться.

Ролик так понравился пользователям, что они даже не могли поверить своим ушам, насколько эта маленькая пика талантливая.