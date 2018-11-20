Уильям Браудер: Владимир Путин унижен и расстроен 4 20.11.2018, 11:38

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Уильям Браудер

Главная мотивация обвинений против основателя Hermitage Capital — это акт Магнитского.

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер рассказал в интервью «МБХ медиа» о том, как он относится к новым обвинениям в его адрес со стороны российской Генеральной прокуратуры. Браудер связывает появление этого дела со своей деятельностью по продвижению санкций против российского правительства в Европе: «Главная мотивация этих обвинений — это акт Магнитского».

— Что вы думаете о новом уголовном деле в отношении вас? Почему вас обвиняют в отравлении Магнитского и остальных и почему именно сейчас?

— Путин на меня очень-очень зол из-за того, что я успешно убедил страны по всему миру принять акты Магнитского. Путин объявил, что отмена актов Магнитского — его главный приоритет по внешней политике ещё шесть лет назад. С тех пор США, Канада, Великобритания, три страны на Балканах — все приняли акты Магнитского, и завтра Евросоюз начнет формальные обсуждения акта Магнитского в ЕС. И Владимир Путин унижен и расстроен, и я считаю, что новые обвинения против меня напрямую связаны с этим.

— Вы упомянули обсуждение акта Магнитского, для этого представители стран ЕС завтра соберутся в Гааге. Что там будет происходить?

— Мы девять лет добиваемся, чтобы ЕС принял акт Магнитского, и ЕС очень неохотно к этому относился, но в апреле этого года мы добились от датского парламента того, что он принял большинством голосов резолюцию, призывающую правительство Дании принять акт Магнитского. Датское правительство сказало, что они не хотят принимать национальный акт Магнитского, они хотят сделать его общеевропейским. И завтра в Гааге 28 членов ЕС соберутся выслушать предложение датского правительства по акту Магнитского в ЕС.

— Сегодня Генеральная прокуратура впервые признала, что Магнитский был убит. Выходит, что до этого они врали о его смерти?

— Это иронично. Настоящая значимость сегодняшнего дня — то, что после девяти лет утверждений российского правительства о «естественных причинах» смерти Сергея Магнитского они сейчас поменяли свою историю и говорят, что он был убит. Мы всегда знали, что его убили, мы всегда говорили, что его убили, теперь российское правительство с нами согласно. Доказательства того, кто его убил, кто ответственен за это — вполне очевидны. Они ведут к числу лиц в правительстве [РФ], и этому есть четкие документальные доказательства.

— Что вам сейчас известно о ходе расследования в России и за рубежом о миллионах, которые получил муж Ольги Степановой?

— Мы знаем, что Ольга Степанова, дама, которая работала в налоговой инспекции и которая утвердила незаконный $230 миллионный налоговый вычет (это вычет, который Сергей Магнитский раскрыл, обнародовал и за который был убит), мы знаем, что после того, как Ольга Степанова утвердила этот $230 миллионный налоговый вычет, часть денег, $12 миллионов, ушла Владлену Степанову, ее мужу, в банк Credit Suisse в Цюрихе. Знаем, что швейцарские власти заморозили эти деньги. То, что российские власти не преследуют Ольгу Степанову, наглядно показывает, как абсурдна вся эта история.

— После заявления Генпрокуратуры России вы ощущаете себя в опасности?

— Российское правительство пытается меня арестовать с 2013 года, используя систему ордеров на арест от Интерпола, и новое объявление в розыск — это будет уже седьмой раз, когда они приходят к Интерполу. Серьезная опасность быть арестованным у меня есть уже некоторое количество лет. По итогам сегодняшнего дня я не считаю, что эта опасность увеличилась или уменьшилась, я рассматриваю это как часть политически мотивированных атак против меня.

— Вас могут снова объявить в розыск, что вы будете делать в таком случае?

— Главное, что я делаю, — я не путешествую в страны, в которых, как мне кажется, не господствует закон. И это значит, что я должен ограничивать свои поездки довольно развитыми странами, где господствует закон, — и я знаю, что если я буду арестован, то суды рассмотрят факты и четко поймут, что российские обвинения против меня нелегитимны и политически мотивированы.

— Есть ли какая-то связь новых обвинений с отравлениями в Солсбери?

— В какой-то степени. Путина поймали на использовании химического оружия в Солсбери, и в ответ он выдвигает собственные обвинения против меня, что я отравил русских в России, а также против властей США и других. Конечно, в этом есть некая симметрия. Однако я думаю, что главная мотивация этих обвинений — акт Магнитского.

— Скоро должны выбрать нового главу Интерпола. Предполагают, что им станет российский генерал Александр Прокопчук. А с этим есть связь?

— Я думаю, что это снижает вероятность того, что он будет избран новым главой Интерпола. Это столь вопиюще, что новые обвинения звучат за два дня до избрания нового главы Интерпола! Некоторые страны, которые до этого могли быть не уверены насчет него, могут теперь решить, что с таким ужасным пиаром, последнее, что они захотят сделать — избрать русского главой организации Интерпол .

— А что вы думаете о самом Александре Прокопчуке?

— Этот человек — российский чиновник, он ответственен за политически мотивированные «красные уведомления» («red notices» — способ объявление человека в международный розыск через Интерпол. — прим.) против меня, против Михаила Ходорковского, против людей, связанных с Алексеем Навальным. Он, очевидно, агент Владимира Путина, исполняющий приказы. Это последний человек, который нам нужен во главе международной полицейской организации.

19 ноября в России возбудили новое уголовное дело против основателя фонда. Hermitage Capital Уильяма Браудера. Его обвиняют в создании преступного сообщества и в ближайшее время собираются объявить в международный розыск. Генеральная прокуратура добавила, что Сергей Магнитский был отравлен, впервые признав факт его насильственной смерти.