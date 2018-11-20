В Ингушетии начался митинг из-за оскорбления жителя республики чеченским чиновником 20.11.2018, 11:54

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иллюстрационное фото

Ингуши вышли на народный сход.

В Ингушетии у мечети в Экажево проходит народный сход из-за оскорбления жителя республики чиновником из Чечни. Об этом «МБХ медиа» рассказала журналист Избаелла Евлоева.

По ее словам все началось после субботника 17 ноября —чеченцы опубликовали ролики, на которых стояли вооруженные люди и говорили: «Вы хотели убрать мусор, мы вас ждем». После этого ингуш Бамат-гири Бузуртанов выпустил ответный ролик, в котором осудил обращения чеченцев. В ответ руководитель Росохотнадзора по Чеченской республике Хамзат Эдельгириев выпустил видео, где назвал Бузуртанова курицей и сказал, что «сделает его».

«Бузуртанов увидел этот ролик и вчера ночью поехал один в Чечню. Родственники его еле догнали и вернули домой, чтобы решить, что делать утром. Сейчас они собрались возле мечети в Экажево. Я боюсь, что это может привести к межнациональному конфликту. Словесное оскорбление считается серьезным», — рассказала Евлоева.

По последним данным, которые приводит «Фортанга», вчера ночью Бузуртанов позвонил Эдельгирееву и сказал, что он находится в Чечне и готов «по-мужски поговорить с ним». Но чиновник отключил свой телефон. Впрочем, позже Эдельгириев позвонил Бузуртанову, признал свою неправоту и заявил, что его его высказывания были «необдуманными».

17 ноября на субботнике в районе родовых башен у реки Фортанга, на земле, которая по соглашения Ингушетии и Чечни, перешла республике Рамзана Кадырова, силовики задержали правозащитника и организатора акций против передачи земель Чечне Магомеда Муцольгова и еще несколько человек — Руслана Яндиева, Бараха Чемурзиева и Ахмеда Погорова.

При задержании полицейские применяли силу и избивали активистов. Руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Руслан Муцольгов подтвердил это, добавив, что субботник не должен был становиться политической акцией, однако прибывшие на место полицейские начали мешать сбору людей.

6 сентября главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров договорились о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена после распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Из-за этого в начале октября в Магасе начались акции протеста.

Несмотря на митинги соглашение все-таки было подписано, а депутаты регионального парламента заявили о фальсификации голосования по договору. В итоге соглашение было передано в Конституционный для проверки его соответствия Конституции.

14 ноября Всемирный конгресс ингушского народа, который признал себя общенациональным представительным органом, потребовал допустить своих представителей к рассмотрению дела, поскольку главу Ингушетии нельзя «назвать представителем всего ингушского народа в силу того, что он не избирался путем проведения прямых народных выборов».