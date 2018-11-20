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Фотофакт: В Минске трамвай сошел с рельсов

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  • 20.11.2018, 11:59
  • 1,893

Движение трамваев в центре города было парализовано.

Инцидент произошел утром 20 ноября на площади Змитрока Бядули. Трамвай 3-го маршрута направлялся в сторону улицы Платонова, сообщает tut.by.

— Около 08.45 при переключении стрелки передняя тележка вагона повернула налево (по третьему маршруту), а задняя поехала прямо (по первому маршруту), — сообщил подробности инцидента читатель Денис.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Движение трамваев со стороны проспекта Независимости в направлении Серебрянки, начиная от остановки Змитрока Бядули, было парализовано.


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