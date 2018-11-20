В Польше увеличилась средняя зарплата в секторе предприятий 20.11.2018, 12:11

Теперь она составляет более 1170 евро.

В Польше увеличилась средняя зарплата в секторе предприятий. В октябре она увеличилась на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Радио Польша.

В настоящее средняя зарплата в секторе предприятий составляет чуть больше 4921 злотых (около 1170 евро) без вычета налогов.

В свою очередь, занятость в секторе предприятий в октябре увеличилась на 3,2%. Данные за предыдущий месяц были предоставлены Главным статистическим управлением.