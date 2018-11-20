Пассажиру самолета из Беларуси с «георгиевской лентой» запретили въезд в Украину 14 20.11.2018, 12:16

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Фото: dpsu.gov.ua

Украинское законодательство запрещает использование этой символики.

Пассажиру самолёта из Беларуси из-за «георгиевской ленты» на три года запретили въезд в Украину, передает «Еврорадио».

Как известно, украинское законодательство запрещает использование этой символики. Ранее белорусов неоднократно штрафовали из-за «георгиевских лент» на автомобилях в Украине. Теперь же наказали россиянина, прилетевшего из Беларуси.

Как информирует пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, в аэропорту "Жуляны" пограничный наряд обнаружил чемодан с «георгиевской лентой», прикреплённой к ручке. Вскоре был найден хозяин. Гражданин России ехал в Украину с частным визитом, у него был обратный билет и нужное количество денег. Однако из-за антиукраинской символики ему отказали во въезде в Украину. Следующую попытку он сможет сделать только осенью 2021 года.