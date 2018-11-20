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«Пурга» над островами

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 20.11.2018, 12:22
  • 1,666

Для Путина любой вариант развития ситуации с Курилами будет означать провал.

Который день идет нестройный шум о возможном соглашении Путина с японским премьером Абэ о передаче двух островов Японии, о том, что передача возможна, если в Японии не будет баз Соединенных Штатов и тому подобные фантастические новости.

Вчера, наконец, включился пресс-Песков:

«Лидеры России и Японии приняли решение взять за основу декларацию 1956 года. Можно ли говорить о том, что это означает автоматическую передачу каких-то территорий? Абсолютно нет».

Если поручили комментировать Пескову передачу островов Японии, то точно ничего серьезного не намечается.

Похоже, вся эта имитация активной внешней политики России придумана как компенсация застоя и провалов по всем остальным направлениям – с США, Европой, Китаем. Нет буквально ни одного вопроса, где внешняя политика Путина оказалась бы успешной.

И вот вспомнили об островах и Японии.

Но понятно, что Япония не откажется от 4-х островов ради 2-х, и уж тем более, не откажется от гарантий США в области своей безопасности – не рискнет остаться с Китаем один на один. России здесь просто нечего предложить.

Да и для Путина передача 2-х или, даже 4-х островов Японии ничего не дает. Во внутренней политике это будет воспринято как его провал. Во внешней политике это тоже ничего не изменит – санкции не будут сняты, изоляция страны продолжится.

Это, между прочим, наглядный пример, что есть в политике вещи, поважнее территорий – гарантии безопасности, возможности, которые открываются при снятии санкций.

Телеграм-канал «СерпомПо»


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