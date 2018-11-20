Топ-10 фильмов о телевидении, радио и новостных программах 2 20.11.2018, 12:45

Подборка веселых фильмов.

Сайт segodnya.ua собрал подборку веселых фильмов о телевидении и связи.

"Брюс всемогущий"

У неудачливого корреспондента теленовостей (Джим Керри) черная полоса: дома рутина, на работе его не ценят. Он ропщет на бога, и его кляуза не остается без ответа – всемогущий в исполнении Моргана Фримена, "всего в белом", предлагает ему на время стать исполнителем его обязанностей. И жизнь Брюса в один момент меняется. Пока он не понимает, что помимо выгод от такого всемогущего положения есть и ответственность за несколько миллиардов других людей.

"Телесеть"

Драматическая кинокартина приоткрывает занавес тайны и показывает, какие страсти кипят среди тех, кто работает на телевидении. По сюжету вымышленный американский канал UBS переживает не лучшие времена. У ведущего новостей Гордона Билла, который является уже ветераном телевидения, случается нервный срыв, и во время очередного выпуска он говорит, что покончит с собой в прямом эфире. Его заявление тут же вызывают всеобщий резонанс и мгновенный взлет рейтингов канала. Стоит ли говорить, что этим тут же решают воспользоваться телевизионные боссы для запуска скандального шоу. Кстати, фильм – обладатель не одной премии, а четырех "Оскаров" за лучшие роли и сценарий.

"Доброе утро"

Бэкки Фулер — молодой телепродюсер утренних новостей с большими амбициями, но одним прекрасным (или не очень) утром ее увольняют. Героине приходится устроиться в не слишком рейтинговое утреннее шоу и сделать все, чтобы предотвратить его закрытие. Для этого она решает пригласить легендарного ведущего Майка Помероя в исполнении Харрисона Форда и бывшую королеву красоты Колин Пек, которую сыграла великолепная Дайан Китон, которым найти общий язык будет не так-то просто.

"Шоу Трумана"

Страховой агент Труман Бербэнк в исполнении невероятного Джима Керри, живущий как будто в кукольном городке Сихейвен вот уже 30 лет, буквально с момента своего рождения, находится под пристальным вниманием телекамер. Он вовсе не догадывается, что является настоящей звездой сериала под названием "Шоу Трумана", который транслируется в прямом эфире без купюр 24 часа в сутки, 7 дней в неделю для телезрителей всей Земли.

"Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди"

Комедия, затрагивающая борьбу полов. Сюжет повествует о самом популярном телеведущем 70-х Роне Бургунди, который точно уверен, что женщина в студии может говорить только о моде или делиться рецептами. Поэтому узнав, что отныне он будет работать с красивой и амбициозной телеведущей, при этом обладающей незаурядным интеллектом, происходит настоящее столкновение характеров.

"День сурка"

Каждый год телевизионный комментатор Фил Коннорс, которому так приелась его работа, приезжает в маленький городок на празднование Дня сурка. В этот день жители будят сурка из зимней спячки, и он своим поведением предсказывает им погоду. Но однажды время сыграло с главным героем злую шутку — просто остановилось. Сколько же нужно ему дней, чтобы смириться с этим и получать удовольствие от работы, общения и просто своей жизни.

"Служба новостей"

Это даже не фильм, а целый сериал, имеющий в своем арсенале три сезона и награду "Эмми" за лучшую мужскую роль. История рассказывает о том, как работает отдел новостей, причем команда героев-журналистов представляет собой некий собирательный образ людей, преданных делу, тщательно собирающих и анализирующих факты и доносящих их до зрителя с каплей собственного отношения. "Служба новостей" – это бескрайнее поле интриг, расследований и страстей.

"Доброе утро, Вьетнам!"

Легендарная роль Робина Уильямса, в которой он играет ведущего шоу на армейской радиостанции во Вьетнаме. Его любят как американские военные, так и местные жители.

"Голая правда"

Комедия о вечном – об отношениях между мужчинами и женщинами: чего хотят мужчины и почему это бесит женщин. В роли искушенного наставника этой многовековой мудрости – Джерард Батлер, в роли недотроги – Кэтрин Хейгл.

"Теленовости"

За внимание начинающего продюсера новостей (Холли Хантер) борются не слишком умный, но красивый ведущий и честолюбивый и амбициозный репортер.