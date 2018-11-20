Пашинян: Мы осуждаем сделку Минска и Баку 8 20.11.2018, 12:53

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Никол Пашинян

Фото: news.am

Ереван осуждает сделки, которые направлены против национальных интересов Армении.

Армения осуждает подписание Минском и Баку меморандума, предполагающего поставки вооружений из Беларуси в Азербайджан, как нарушение устава ОДКБ, заявил во вторник в Ереване исполняющий обязанности главы армянского правительства Никол Пашинян, сообщает "Интерфакс".

"Позиция Армении по военной сделке Минска и Баку очень четкая, страна осуждает такие сделки, такие сделки направлены против национальных интересов Армении, также нарушают устав ОДКБ", - сказал он.

"Хочу заверить, что Армения выполняет все обязательства перед союзниками по организации, однако не могу сказать этого о наших партнерах", - добавил Н.Пашинян.

Меморандум о взаимопонимании между государственным военно-промышленным комитетом Беларуси и министерством обороны Азербайджана о развитии взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в области поставок вооружения и техники противовоздушной обороны был подписан накануне по итогам переговоров в Минске между азербайджанским диктатором Ильхамом Алиевым и Лукашенко.

"В самое короткое время он будет трансформирован в контракт для приобретения очередной партии военной техники из Беларуси", - сказал И.Алиев.