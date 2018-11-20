Профессор МГИМО: Россия находится на грани большого бунта 2 20.11.2018, 13:27

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ФОТО: AFP

Об этом все чаще говорят жители российской провинции.

К концу 2018 года Россия находится на пороге событий, которые могут спровоцировать массовый бунт и новую революцию, пишет dialog.ua.

Об этом все чаще говорят жители российской провинции, чья жизнь полна лишений и нищеты, что пока вылилось в падение рейтинга Путина, однако ситуация этим не ограничится - еще одним тревожным звоночком для российских властей являются пост известного российского историка, аналитика Валерия Соловья.

Он является доктором исторических наук, профессором и заведующим кафедрой связей с общественностью МГИМО он рассказал о двух наблюдениях о современной России.

«Первый фрагмент из письма моего бывшего студента, ныне госчиновника. Второй — из письма коллеги-профессора. И такие письма я получаю каждый божий день.

1. «Валерий Дмитриевич, здравствуйте. Хотел рассказать об очень репрезентативном случае по поводу политических настроений молодежи. Буквально сегодня списался с товарищем детства из деревни, который сейчас работает на вахте на Севере, не имеет образования, служил в армии.

Так вот, он мне первым же делом, практически, сообщил, что народ умирает в деревнях, и все смотрят сейчас Навального и ко., включая пенсионеров. Очень жутко было слышать, когда человек, который вообще не интересуется политикой, спокойно и без страха говорит: скоро будет революция.

Причём это абсолютно безобидный и добрый деревенский парень, жил в доме моей бабушки. И он не то, что политикой не интересовался, он даже слабо представлял, как государство работает на уровне системы. А теперь, практически с порога, мы говорили о том, что он видел казаков, которые бьют людей на митингах, как всем его знакомым надоела такая жизнь, о том, как он зол на пассивный народ. Жутковато.

Он ещё сказал, что дело не в персоне Навального, а в том, что народ начинает «понимать».

2. «Добрый вечер! Сегодня [13 ноября} в Ростовской области транспортный коллапс из-за выпавшего вчера снега. Обычная история: зима внезапно наступила, никогда такого не было и вот опять. Самое смешное, так повторяется уже восьмой (!) год подряд.

Полный развал государства.

Удивил градус недовольства.

Люди возмущаются очень сильно; раньше не было такой агрессии», - заявил профессор МГИМО.