Вся правда об особенной советской «духовности» 3 Максим Мирович

20.11.2018, 13:41

Пять главных мифов и их разоблачение.

Наверное, самый главный миф любителей СССР — это рассказы о какой-то особенной, невероятной и чудесной советской "духовности". Мол, ладно — жили мы бедно, денег за работу толком не получали, не имели права выбора, жили в государственных квартирах на птичьих правах (под видом "бесплатного жилья"), многие ютились в коммуналках — но зато мы были морально выше загнивающего запада! У нас была особенная советская духовность — советские люди были самыми начитанными и самыми нравственными на Земле!

Миф этот родился из-за изначально неверных марксистко-советских представлений о мире и роли в нем человека. В марксистских представлениях самые нравственные люди на Земле — это всякая беднота, лентяи и бездельники, раскрыться в полной мере которым мешает злой Капитализьм. В советской мифологии положительные герои — всегда бедные и часто безработные, но при этом всегда обладающие целой кучей положительных качеств. И наоборот, отрицательные герои это всегда богачи — они злобные из-за того что у них много денег, они хотят еще больше и думаю, как бы кого обдурить. На эту тему в СССР было поставлено немало фильмов, а еще больше написано книг и снято бездарных кукольных мультиков.

На самом деле в реальном мире дела обстоят с точностью до наоборот — это как раз бедные и малообразованные люди являются наименее нравственными. Происходит это в силу обычных жизненных потребностей — в бедном обществе происходит каждодневная борьба за жизненные ресурсы, и люди в силу жизненных обстоятельств вынужденны идти на всякие мелкие (или не очень) преступления.

В сегодняшнем посте я разберу несколько таких примеров, и вы сами увидите, что все россказни об особенной советской "духовности" — не более чем миф.

Для удобства я разделил "особую советскую духовность" на пять составляющих и напишу про каждую из них отдельно.

1. Советские люди никого не обманывали

Эта часть мифа говорит о том, якобы у людей в СССР был какая-то особая "честность" — мол, никто никого никогда не обманывал, а если обманывал — то редко. На самом деле это не более чем миф — бытовой обман был весьма распространенной вещью в СССР, особенно если это касалось возможностей продвижения по "партийной линии" или получения каких-то ништяков. У Владимира Войновича есть интересный рассказ "Иванькиада", в котором советский чиновник средней руки по фамилии Иванько всем врал и приписывал себе какие-то сверхзаслуги для получения новой квартиры — такие случаи в СССР были сплошь и рядом.

Тут нельзя не сказать и о лживости советского государства в целом — оно постоянно врало своему населению. При Сталине в годы войны, чтобы воодушевить солдат, им врали о том, что после войны "отменят колхозы", Хрущев врал о том, что в 1980-м году все будут жить при Коммунизме и все кругом будет бесплатно, Брежнев врал о том, что "у нас уже построен социализм" (в то время когда в стране было множество бедноты) а также и о том, что в Афганистане "наши солдаты строят города и дороги", и прочее подобное. По сути, те советские люди, что попадали на вершину власти, постоянно врали всем остальным, и шли к этой вершине с полным осознанием того, что им придется врать.

Что самое интересное, в СССР все все понимали и жили с таким ощущением — ну, государство нас обманывает, и мы его потихоньку тоже, никто не питал никаких иллюзий. Это сейчас, спустя 27 лет после конца СССР, вдруг начали рассказывать какие-то сказки, якобы в СССР никто никого не обманывал.

2. Советские люди никогда не крали

Уж не знаю, когда и как родился этот миф, но я часто встречаю комментарии его адептов. Особенно частым и уже хрестоматийным является пример, что в домах никогда не закрывались двери — "ах, как хорошо жилось в нашем СССР! Оставил дверь настеж открытой, пошел себе на работу, вернулся — и даже на твои тапочки никто не позарился!"

На самом деле это не более чем миф — уровень квартирых краж в СССР был чрезвычайно высоким, и касается это все тех же, озвученных еще в начале поста причин — советские люди жили в целом очень бедно. Это сейчас никому в голову не придет взламывать замки, чтобы украсть какой-нибудь свитер с оленями, две пары обуви, ковер и телевизор — хотя в СССР такие квартирые кражы были чрезвычайно распространены. Воры даже не надеялись найти в доме много денег (их часще всего не было), в просто тащили обувь, одежду, ковры, зимние шапки и нехитрые бытовые приборы.

В этом пункте нельзя и не упомянуть кражи "честных советских людей" у государства. Как известно, частной собственности в СССР не было, и заводы, станки и пароходы принадлежали государству, а стало быть — никому конкретно. Украсть у Никого в СССР не считалось чем-то зазорным — и все годы существования СССР честные советские люди весьма охотно это самое "государство" разворовывали. В колхозах крали зерно — часто целыми машинами. С заводов тащили детали, всякие запчасти и инструмент. Из столовых повара целыми сумищами тащили домой мясо, колбасы и сметану. Даже простые сантехники подворовывали хомуты да прокладки — "украсть казенное" в СССР не считалось чем-то сильно плохим. Вроде как взял ничье, что и без тебя бы кто-нибудь присвоил.

Примерно треть выпусков советского "Фитиля", а также журнала "Крокодил" посвящена вот таким советским воришкам — от начальника завода, который с помощью приписок что-то там утащил, до слесаря Васи, который стал несуном и вынес с завода десяток подшипников. Тогда все все понимали — но сейчас зачем-то был придуман миф о том, что якобы советские люди ничего не крали.

3. Советские люди вели трезвый образ жизни

В канонической версии этот миф звучит примерно так — "посмотрите на улицы! Сейчас там какая-то одна пьянь магазинная ходит! А что было в СССР? Духовые люди были, никто не пил, все работали! Это проклятые либерасты закрыли все военные заводы и споили нас по плану Даллеса!".

Разумеется — это натуральный миф, я уже настолько много писал о советском алкоголизме, что не буду тут расписывать подробно, просто напомню — фактически советская власть сама спаивала население, производя дешевые и низкокачественные алкогольные напитки, вроде "Солнцедара", по всей стране работала широкая сеть вино-водочных магазинов, а в Перестройку, когда Горбачев попытался ввести "сухой закон", те самые "трезвые советские люди, которые никогда не пили" стали пить совсем невероятные вещи, вроде денатурата или клея "БФ". А также пшикали в пиво дихлофосом.

И самый важный момент — бытовое пьянство в СССР не считалось чем-то зазорным и практически не осуждалось ни обществом, ни государством. Для советского государства трезвый и мыслящий человек был намного опаснее, чем добродушный безынициативный алкоголик.

4. Советские люди хорошо относились друг к другу

По этой теме фанаты СССР рассказывают, что в СССР якобы были какие-то невероятно волшебные отношения между людьми — все друг другу помогали, постоянно ходили друг к другу в гости и вообще отношения были не в пример лучшими, чем сейчас — когда "все сидят в этом интернете" и всем друг на друга наплевать.

Хочу напомнить, что самые тесные "горизонтальные связи" между людьми возникают в наиболее бедных и подверженных социальным катаклизмам обществах — просто в силу необходимости выживания. Если вы имеете в месяц 40 рублей зарплаты, а обед в столовой стоит рубль — то хочешь не хочешь обзаведешься множеством знакомых, которые могут помочь то тем, то этим — вы просто в силу выживания вынуждены поддерживать отношения с десятками людей. Ни о какой особой "нравственности" общества это не говорит.

В этом пункте также надо сказать и о доносах, которые "хорошо относящиеся друг к другу советские люди" писали на своих соседей как в сталинские, так и в более поздние годы. Очень часто за этим стоял тот самый материальный интерес — так, к примеру, житель коммуналки мог написать донос на своего соседа — чтобы того забрали, и он мог претендовать на освободившуюся комнату. И таких случаев были сотни и тысячи.

5. Советские люди больше всех читали

Отдельный миф в рассказах о советской "духовности" — это россказни о какой-то там образованности и начитанности советских людей. Якобы советское образование было лучшим в мире, а жители СССР были "самой читающей нацией на Земле". Разумеется — все это не более чем мифы.

Я уже как-то подробно разбирал то, что именно читали жители СССР, повторю вкратце основные тезисы — книги в СССР издавались государственными издательствами огромными тиражами, чтобы попросту выуживать у населения деньги. Печатали, главным образом, всякую макулатуру, вроде безобидных мертвых классиков XIX века, поругивающих царизм, совковых художественных писателей, восхваляющих Коммунизм, переводных малоизвестных западных авторов, ругающих Капитализм, а также книги-мемуары партийных деятелей и сказки народов мира. От мировой классики XX века, от мыслителей вроде Кафки, Камю, Сартра, от лауреатов Нобелевской премии по литературе, вроде Томаса Манна или Бертрана Рассела советские читатели были полностью отрезаны.

Кроме того — нередко книги покупали просто "в качестве мебели", дабы заполнить в доме шкафы. Ради интереса зайдите в любой среднестатистический бабушатник и откройте любой том из бесконечных рядов Гоголя, Некрасова или Салтыкова-Щедрина на полках полированного серванта — и вы увидите слипшиеся от времени, абсолютно ровные страницы и почувствуете характерный типографский запах никогда не читанной книги. Максимум — из всего собрания сочинений будет более-менее затрепан один том, который когда-то кем-то читался по школьной программе.

Так что россказни о каких-то там "начитанных советских людях" — это не более чем миф. Адепты этого мифа считают количество изданных в СССР книг, не вдаваясь в подробности об их качестве и их дальнейшей судьбе.

Большие дети. Послесловие

В конце поста добавлю главное — советские люди жили в несвободной стране, не имели права выбора и во многом походили на детей — именно типаж наивного и безответственного большого ребенка культивируется большинством советских фильмов и выдается фанатами СССР за типаж "особо духовного советского человека". На самом деле это типаж именно что большого безответственного ребенка — который не может, не имеет внутреннего голоса для возражения своему государству, когда его посылают жить на целину, воевать в Афганистан или когда его страна отправляет "ихтамнетов" в Чехословакию или Венгрию — он может только или согласиться с этим, или быть уничтоженным государством.

Несвободный человек в бедном и тоталитарном государстве не может быть нравственным — он может только выдумать какую-то "особую, альтернативную духовность" и рассказывать о ней сказки.

Максим Мирович