Le Monde: Более тысячи агентов ГРУ оказались парализованными 20.11.2018, 14:08

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Фото: AFP

Российская разведка обнаружила свои уязвимые места.

Российская разведка, подвергнутая расследованию в деле Скрипаля или при взломе серверов демократов во время американской избирательной кампании, демонстрирует свои уязвимые места, пишет корреспондент Le Monde в Москве Изабель Мандро (перевод - inopressa.ru).

В течение нескольких недель 305 агентов помимо их воли вышли из условий анонимности, сюда следует добавить 12 агентов, обвиненных в США, 4 агентов, высланных из Нидерландов, и 2 агентов, разыскиваемых Великобританией. Такого еще не никогда не было, говорится в статье.

"Всего было раскрыто 305 агентов, но на сегодняшний день более тысячи агентов оказались парализованными", - уточняет Роман Доброхотов, главный редактор российского сайта журналистских расследований The Insider. Этот сайт в ассоциации с британским сайтом Bellingcat стоит у истоков большей части утечек, отмечает автор статьи.

"Обескураживающая простота", - утверждает Роман Доброхотов, приводя в качестве примера одно из своих первых расследований, когда власти Черногории изобличили в 2016 году - за год до вступления страны в НАТО - попытку государственного переворота, куда были вовлечены сербы и агенты ГРУ. Один из них, Эдуард Широков, финансировал сербов с использованием системы денежных переводов Western Union, в качестве отправителя был указан адрес... ГРУ.

Повторяющиеся разоблачения вскармливают подозрения против Москвы. Мария Захарова, официальный представитель российского МИДа, обвинила сайт The Insider в том, что он является инструментом западных спецслужб. "Это, конечно, ложь, но забавно то, что это скорее внушает доверие к нашей информации, - иронизирует главный редактор Роман Доброхотов. - Раньше она говорила, что это "фейковые новости".

В столь беспокойной обстановке российский президент Владимир Путин 2 ноября отметил столетие ГРУ, основанного в Петрограде в ноябре 1918 года секретным постановлением Льва Троцкого (фамилия которого даже сегодня не произносится в России) и попытался морально поддержать своих военнослужащих, указывает журналистка.

"Это катастрофа, - возмущается военный эксперт Александр Гольц. - Российские руководители, завороженные своими операциями в киберпространстве, не предусмотрели такие ответные действия, хотя обнаружили, что интернет - обоюдоострое оружие. Выяснилось, что журналисты способны находить информацию по сверхсекретным агентам". Озадаченный подобной "массой нелепых деталей", Валерий Ширяев, заместитель директора независимого издания "Новая газета" и бывший старший офицер КГБ, считает, что "ущерб, нанесенный личному составу спецслужб и обороне, огромен".

В деле Скрипаля "превращение страшного месседжа, адресованного всем государственным предателям, в постыдный водевиль вызывает сильное раздражение", утверждает он, досадуя об отсутствии прикрытия: "Они даже не дали себе труд составить легенду". Версия "туристов", выдвинутая двумя агентами ГРУ, подозреваемыми в отравлении отца и дочери Скрипаль и вынужденными объясняться на телевидении по приказу Кремля, на самом деле никого не убедила, отмечает Мандро.

"Была допущена тактическая ошибка, поскольку в течение полугода британцы не подавали никаких знаков, Кремль подумал, что у них нет доказательств. Путин совершил огромную ошибку, думая, что у них не было ничего, кроме их лиц, - полагает главный редактор аналитического Центра Карнеги Александр Баунов. - В 1990-е годы огромное количество сотрудников разведки ушли в бизнес или в преступный мир, некоторые уехали за границу. Спецслужбы должны были приспособиться к новым условиям, чтобы оказаться реально готовыми к гибридной войне".

"К традиционной работе военных атташе и промышленному шпионажу добавились чисто политические задачи: подпольная работа против журналистов и общественных структур, вмешательство в политические процессы", - с сожалением отмечает Валерий Ширяев.

"Передислокация деятельности ГРУ по всем направлениям значительно усилила риски", - подчеркивает Александр Гольц.