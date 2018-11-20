«И все-таки не откажешь Лукашенко в умении наживать новых врагов» 4 20.11.2018, 14:15

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На этот раз — в лице Армении.

Диктатор за неделю успел дважды оскорбить союзника по ОДКБ. Начал с того, что обсуждал позицию Еревана по поводу нового генсека организации с послом Азербайджана — страны, которая даже не состоит в ней, а закончил хамскими высказываниями МИД в адрес Никола Пашиняна. Вишенкой на торте стала новая договоренность о продаже Алиеву военной техники, которую тот может использовать только для одного — чтобы убивать армян, пишет телеграм-канал «Баста».

Естественно, это все не просто так. Лукашенко помнит, как азербайджанский друг-диктатор выручил его в 2010 году, когда менее чем за сутки одолжил 200 миллионов долларов для расплаты по долгам перед «Газпромом». Рассчитывает он на помощь из Баку и сейчас, понимая, что с деньгами ситуация стала намного хуже. Поэтому и технику продает, и выделяет приближенным Алиева лучшие участки в Минске под застройку.

Комплекс «Абшерон» был открыт в 2017 году в престижном районе за Национальной библиотекой. В нем расположен торговый дом Азербайджана. Участок размером 1,3 гектара был выделен под строительство бизнесмену Васифу Исмаилову без аукциона. Территория, на которой находится комплекс, указом Лукашенко в том же 2017 году (уже по окончании строительства) была изъята из ландшафтно-рекреационной зоны.

В мае 2018 года на проспекте Победителей открылся огромный ресторанный комплекс восточной кухни Astoria Riverside. Он был построен на основании инвестиционного договора, что является исключением из правил для таких объектов. На открытии присутствовали сотрудники посольства Азербайджана и замминистра иностранных дел Беларуси.

Еще один крупный объект азербайджанцы строят напротив бывшего Червенского рынка. Возведением бизнес-центра занимается компания уже известного нам Васифа Исмаилова вместе с близким к Алиеву олигархом Агибатом Маммадовым. Участок также был получен без аукциона. Закончить работы планируют к маю 2019 года.

Кстати, азербайджанцев в Беларуси — чуть меньше, чем 6 тысяч, а вот армян — около 25 тысяч. А про влияние армянской диаспоры в мире знают все. Кроме советников Лукашенко.

Азербайджанские объекты в Минске: ресторан Astoria Riverside, бизнес-центр напротив бывшего Червенского рынка, торговый комплекс "Абшерон". На последнем фото - Исмаилов, Лукашенко, Алиев.