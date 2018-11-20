«Как сохранить квартиру для детей и внуков?» 5 20.11.2018, 14:45

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Минчанка добровольно-принудительно оказалась в арендном жилье.

Государственное арендное жилье принесло белорусам сколько радости, столько и разочарований. Реальные квадратные метры вроде бы попали в руки, но и ускользнуть теоретически могут всегда, пишет onliner.by.

Историй, когда «арендники» пытались немного развернуть стрелки «компаса», не счесть: люди просили разрешить приватизацию хотя бы для многодетных семей, тех, кому нечего получить в наследство, и тех, кто стоял в очереди более двадцати лет. Пытались обосновать разумную мысль относительно того, что снимать их с очереди нуждающихся неуместно, так как своих «квадратов» все равно нет. Сегодня рассмотрим новую грань старого вопроса: иногда арендное жилье человек получает добровольно-принудительно. В частности, если его предыдущее место жительства, пусть даже и находящееся в частной собственности, было признано аварийным.

— Я оказалась в арендном жилье благодаря указу №563 п. 4, — объясняет пользователь форума под ником zoya1704. — Этот пункт гласит, что «если гражданину принадлежит на праве собственности жилое помещение, находящееся в многоквартирном жилом доме, признанное не соответствующим установленным для проживания санитарным и техническим требованиям и непригодным для проживания... этому гражданину с его согласия предоставляется жилое помещение ... на условиях договора найма жилого помещения коммерческого использования государственного жилищного фонда...». Наследованию такое жилье не подлежит, прописать никого нельзя, кроме мужа, родителей и детей. У меня никого нет, дети в другой стране. Может, кто-то подскажет, как сохранить квартиру для детей и внуков? Может, в далеком будущем станет возможным наследование, выкуп, лизинг или регистрация родственников».

Примечательно, что по этому же закону предусмотрена пусть небольшая, но все-таки денежная выплата: «За принадлежащее на праве собственности жилое помещение, признанное не соответствующим установленным для проживания санитарным и техническим требованиям и непригодным для проживания, собственнику выплачивается денежная компенсация в размере рыночной стоимости данного жилого помещения, определяемой в соответствии с законодательством об оценочной деятельности».

Вопрос с тем, чтобы разрешить приватизацию арендного жилья и передачу его в собственность, давно закрыт. Еще в апреле 2017 года «депутаты» ясно ответили всем, кто надеялся на такой исход развития событий: «Согласно подпункту 1.2 пункта 1 указа Лукашенко от 16 декабря 2013 г. №563 «О некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений» и абзацу седьмому статьи 135 Жилищного кодекса Республики Беларусь, жилые помещения коммерческого использования государственного жилищного фонда не подлежат приватизации, обмену, разделу, продаже, предоставлению по договору поднайма, если иное не определено Лукашенко. В целях формирования и дальнейшего сохранения фонда жилых помещений коммерческого использования в ближайшей перспективе не планируется изменение указанных правовых норм по разрешению приватизации таких жилых помещений».

В то же время ситуация «переселенцев» из ветхого жилья отличается от тех, у кого никогда и не было «квадратов». Вот вроде у тебя есть собственность (хоть какая), и вдруг ее не стало — ты переезжаешь в метры, за которые надо платить и которые нельзя наследовать. А как считаете вы, таким гражданам, лишившимся своего и переехавшим во временное, следовало бы разрешить приватизацию?