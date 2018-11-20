Что цвет глаз может рассказать о человеке 1 20.11.2018, 14:59

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Ученые провели исследование.

Цвет глаз может многое рассказать о характере человека. И если вы не хотите верить в это, тогда вашему вниманию доводы ученых, сообщает segodnya.ua.

Согласно ученым из Делаверского университета, "Цвет глаз — это не простая генетическая особенность. На самом деле, цвет глаз определяется вариацией нескольких разных генов и взаимоотношением между ними. Из-за этого существует вероятность, что у голубоглазых родителей родятся кареглазые дети".

Несмотря на то, что людям удалось успешно расшифровать геном человека, подобных "взаимосвязей" может существовать огромное множество, и многие из них необъяснимы. Если результаты исследования, упомянутые в этой статье достоверны, они могут пролить свет на некоторые темы.

Светлые глаза: вы любите соперничество

Во время одного из исследований, в котором приняло участие 336 человек, австралийские ученые опросили чистокровных европейцев с целью изучить их черты характера. Участникам опроса необходимо было ответить на следующие заявления: "Рядом со мной другие чувствуют себя комфортно", "я считаю себя внимательным человеком, который ко всем относиться с добротой", а также предложить свою ассоциацию со словами дружелюбность, щедрость и сострадание.

Проанализировав результаты опроса, ученые пришли к выводу, что люди со светлыми глазами (голубыми или светло зелеными) любят соперничество и являются менее сговорчивыми.

Светлые глаза: риск развития витилиго у вас более низкий

Витилиго — это аутоиммунное заболевание, при котором кожа утрачивает пигментацию. Определенные участки кожи, а также в некоторых случаях волосы, сетчатка глаза и слизистые оболочки теряют цвет.

Ученые из медицинской школы университета Колорадо провели исследование, во время которого обнаружили, что из 3000 людей с витилиго только у 27% были голубые или зеленые глаза. Существует также связь между витилиго и другими заболеваниями, такими как диабет первого типа, волчанка и заболевания щитовидной железы.

Темные глаза: вы меньше употребляете алкоголь

"Люди со светлыми глазами больше пьют, это неоспоримое заключение исследования", – заявляет Кристофер Квин, врач-офтальмолог и член американской оптометрический ассоциации.