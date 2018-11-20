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Как выглядит минская квартира с самым дорогим квадратным метром

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  • 20.11.2018, 15:16
  • 4,551

В объявлении о продаже квартира названа «маленьким бриллиантом».

Однокомнатная квартира с самым дорогим квадратным метром расположена на улице Киселева. Это центр Минска, рядом с площадью Победы. Площадь квартиры всего 41 квадратный метр, цена за каждый — 3753 доллара в эквиваленте, пишет tut.by.

«Маленький бриллиант», «для умных и успешных», «ремонт в классическом дворцовом стиле с элементами неоклассики», говорится в объявлении о продаже. Смотрите, как она выглядит изнутри.


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