В Шклове и Сморгони начали охоту на «тунеядцев» 24 20.11.2018, 15:28

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«Письма счастья» рассылают по всей Беларуси.

Шкловский исполком начал присылать местным жителям письма с просьбой доказать, что они не «тунеядцы». Тем, у кого это не получится, обещают выставить счет за горячую воду по реальной цене. Шкловское «письмо счастья» в редакцию «Белсат» прислал местный житель.

Свое «письмо счастья» в редакцию Belsat.eu также прислал житель Сморгони. В письме Комиссия по координации работы по содействию занятости населения вызывает его на свое заседание, чтобы «помочь в трудоустройстве».

Платить полную стоимость за воду, газ и отопление будет только безработный собственник жилья, или иначе – плательщик, тот, чье имя указывается в «жировке». Если же квартира зарегистрирована на лицо, которое работает, а безработный просто в ней прописан, то платить за коммуналку больше ему не придется.

Один из популярных способов обойти действие декрета – переоформить жилье на родственника, который работает, или прописаться в домах без горячей воды и тепла (например, на даче).

Напомним, что работающие за границей белорусы автоматически попадают в «тунеядцы». Cоставлять списки будут специальные комиссии, которые работают с личной информацией белорусов.

Не раз заявлялось о том, что «тунеядцы» будут оплачивать и другие услуги, которые субсидируются государством, а «незанятых в экономике белорусов» пугали ЛТП.

Напомним, что предыдущая версия «тунеядского декрета» вызвала массовые протесты, которые эксперты называют самыми масштабными в Беларуси со времен «перестройки».