Путин в клетке 6 20.11.2018, 15:42

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Правитель РФ все больше напоминает загнанное в угол дикое существо.

Владимир Владимирович не опять, а снова забыл выпить разноцветные пилюли и его понесло, пишет телеграм-канал «Запретное мнение».

Во время совещания по развитию вооруженных сил, комментируя возможный выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), Путин рассвирепел и грозно заявил, что «у РФ есть гиперзвуковое оружие, способное преодолевать любую американскую систему ПРО. Поэтому Россия ответит предельно жестко».

Действующий Президент РФ все больше напоминает загнанное в угол клетки дикое животное: шипит, рычит, пробует укусить, а как выбраться- не знает.

Если первоначально заявления Путина пугали и настораживали, потом смешили, то сейчас они смотрятся откровенно глупо и жалко. Напомнили бы кремлевские врачи принять ему таблеточек что ли- вдруг полегчает.

Свой потенциал нужно показывать делом, а не грозными заявлениями и взятием картонных рейхстагов в распил-парке «пУтриот».

Ты можешь провести хоть 1000 военных парадов и показать 100000 мультфильмов о военной мощи, но какое это имеет значение, если в реальной жизни твои ракеты падают строго вниз- сколько их Патриарх Кирюша не освящай?

Путинская РФ окончательно приняла решение заменить на мировой арене КНДР- став главным внешнеполитическим шутом.

Сомнительное достижение- прямо скажем. Ну как говорится: «хозяин- барин; Владимир Путин- Холодец!»

Абсолютно не разделяем всеобщей истерии о не допуске к выборам Губернатора Приморья отъявленного сталиниста Ищенко.

Во-первых, что единорос/что коммунист- не меняется ровным счетом ничего. История последних месяцев отчетливо продемонстрировала, что у кандидатов, так называемой «парламентской оппозиции», прекрасно получается договариваться с Кремлем и идти ему на максимальные уступки по всем спорным вопросам;

Во-вторых, что из себя представляет Экс-кандидат КПРФ, все могли увидеть еще в начале осени, когда после открыто сворованной победы он объявил голодовку и продержался аж несколько часов. Ну оочень принципиальный и не сгибаемый кандидат! Ничего не скажешь.

Да, тот беспредел, что устроил Режим на выборах в Приморье- не поддается никакой критике. Но не стоит из Андрея Сергеевича строить былинного борца против сил зла. Он подобного совершенно не заслуживает.

Обычный жулик и типичный технократ, да еще и поклонник красного палача Джугашвили. Впрочем, реального оппозиционера, сегодня никто на пушечный выстрел до голосования не допустит.

На выборах имени Путина всегда побеждают кандидаты, одобренные лично Путиным. Как бы они там себя не называли, в конечном итоге все они- Володины.

Да, существует такое явление, как «протестное голосование». Но на что оно влияет и влияет ли вообще?

В демократическом государстве повлияло бы, но там и реальные оппозиционные кандидаты были бы допущены. То есть оно и не нужно.

А что в Путинской РФ?

Допустим, выбрали местные жители из нескольких зол наименьшее. Массово отдали за него голоса. Победа.

Дальше то что?

Звонят победителю из Кремля и ставят перед фактом: «либо делаешь то, что тебе местные мафиозные кланы говорят/ либо скоро сядешь по сфабрикованному делу. Конец связи».

«Парламентские оппозиционеры» собой рисковать не станут, а начнут с нескрываемым усердием прислуживать местечковым браткам.

Не меняется ровным счетом НИ-ЧЕ-ГО. И не изменится, пока на федеральном уровне будет восседать чекистский кооператив «Озеро».

Путинская РФ- это тот случай, когда изменения возможны лишь после сноса головы Медузе Горгоне. Иначе никак.