Как многодетная семья из Рогачева живет на $90 8 20.11.2018, 16:57

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Семья на грани выживания, потому что мать не берут на работу из-за четверых детей.

Беда не приходит одна. Черная полоса, которая иногда заменялась белой, за последние несколько лет превратилась в кромешную тьму для одной семьи из Рогачева, пишет gomel.today.

Мать-одиночка Наталья, которая воспитывает четверых детей, сначала осталась без работы, а теперь и вовсе не может ее найти. Работодатели боятся, что дети будут постоянно болеть.

Женщина уже на грани отчаяния, ведь сейчас ее большая семья живет на 180 рублей алиментов в месяц, а собеседования с работодателями одно за одним заканчиваются неудачей.

Еще буквально несколько лет назад Наталья даже не обращала внимания на мелкие невзгоды. Был жив ее отец, который постоянно помогал дочери и внукам. Работал в Довске, был научным сотрудником. «Сгорел» очень быстро, его не стало три года назад. Вместе с ним ушло и чувство безопасности. Бабушка, мама Натальи, тоже изо всех сих поддерживала большую семью, дети все лето проводили в деревне, но перелом ноги в ее возрасте дал осложнения и до сих пор не зажил.

Наталья последний год проработала уборщицей в нескольких магазинах, получая максимально 300 рублей в месяц. Этого хватало, даже несмотря на то, что на данный момент у семьи две квартиры, содержание которых отнимало большую часть бюджета. Здесь хочется уточнить, что семья, как многодетная, получила социальное жилье на всех членов семьи — мальчиков 17, 16, 8 лет и девочку 5 лет. Сейчас Наталья с детьми живет в трехкомнатной квартире, коммунальные платежи за которую составляли до 200 рублей в месяц из-за того, что в квартире никто не был прописан.

На это тоже была причина — бывший гражданский муж Натальи назло ей не давал разрешение на прописку своего сына Антона, которому 8 лет. Дети, соответственно, должны проживать и быть прописаны по месту жительства матери. Мать не может прописать ребенка в квартиру, а значит, и сама не может туда прописаться, следовательно, все платежи насчитывались по полной. Замкнутый круг, который смог разорвать только суд, ограничив влияние отца на ребенка, и разрешил матери не спрашивать разрешения родителя ни при выезде за границу, ни при оформлении каких-либо документов.

Но за время, которое семья не могла воспользоваться социальными льготами в оплате коммуналки, образовался большой долг. Его выплатили с трудом, отдавая почти весь прожиточный минимум семьи. Как только одна беда миновала, следом пришла другая. Организация, где трудилась Наталья, прекратила деятельность. Всех сотрудников попросили уволиться «по собственному», но для тех, кто не нашел новое место работы, были предложены вакансии.

«Я ходила туда до последнего, в надежде, что меня оставят или предложат работу хотя бы с таким же графиком как раньше — с 9 утра. На что мне сказали: „Мы предложим тебе работу два раза, если ты откажешься, мы тебя уволим“. Впрочем, так они и сделали. На новых местах работа начиналась то в 7, то в 6.30. Согласиться я не могла — у детей школа начинается в 7.30 и в 8. Меня уволили моментально».

Наталья стоит на бирже труда, но подходящей работы для матери-одиночки пока не находится. Все работодатели боятся одного — что дети будут болеть. Кроме этого, в семье растет мальчик Антон, ему 8 лет, и он нуждается в опеке взрослых чуть больше, чем остальные дети.

Антон — милый и добрый. Но с самого рождения врачи поставили ему несколько диагнозов, самый страшный из которых — органическое поражение мозга. Это сказалось на его способности обучаться наравне с остальными детьми, но никак не сказалось на общем состояние ребенка.

«Когда Антон родился, его отец сразу же предложил „сдать“ ребенка в детдом. Воспитывать больного сына он не захотел, помогать нам тоже. Сейчас алименты на Антона приходят чуть ли не раз в год, долг накопился больше 2000 рублей. Заявления в милицию и суд не меняют положения вещей. Я продолжаю бороться за ребенка в одиночку, возить его на обследования, посещать занятия логопеда и психолога.

Антон нуждается в моем внимании постоянно. Я отвожу его в школу и забираю. Он очень добрый, ласковый ребенок. Но врачи до сих пор не могут поставить однозначный диагноз. В Минске говорят одно, в Гомеле — другое, в Рогачеве — третье. Он медленнее других детей усваивает школьную программу, но в жизни он абсолютно такой же, как и другие дети. И если говорить о его диагнозе, то мы не попадаем на „больничные“ из-за него. Это никак не может влиять на мою работу, но работодатели пугаются как огня, когда узнают, что у меня четверо детей. Меня даже никто не слушает, а ведь два мальчика у меня уже совсем взрослые. Но школьные психологи уже предупредили меня, что если я не найду работу, то меня поставят в СОП».

Удивительно, но даже после всех проблем, накопившихся в одночасье, Наталья старается держать эмоциональное равновесие. По ее словам, у нее постоянно опускаются руки, но именно благодаря её большой семье, она не думает о самом худшем. Хоть и не скрывает: мысли о суициде посещали ее в самые отчаянные моменты. Ведь если раньше она рассчитывала на помощь родных, работала сама и могла не беспокоиться о завтрашнем дне, то сегодня у нее за вычетом всех платежей на жизнь для целой семьи остается чуть меньше 90 рублей в месяц. Она каждый день ходит на собеседования в надежде найти любую работу, лишь бы была возможность отвести детей в школу, но все тщетно. В предпоследний раз вместо нее взяли пенсионерку, ведь с ней куда меньше проблем.

Наталья обратилась к журналистам от безысходности. Видя, как неравнодушные люди помогают другим в их трудных ситуациях, многодетная мама не теряет надежду найти работу в Рогачеве. Все, что нужно, это чтобы она начиналась не раньше 8 утра, ведь детей отвести в школу совсем некому, в городе семья совсем одна, рассчитывать они могут только на себя.

С разрешения Натальи редакция gomel.today опубликовала номер ее телефона +375 (29) 994-98-99, по которому непосредственно можно связаться с многодетной мамой.