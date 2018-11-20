Названы самые высокооплачиваемые певицы этого года 1 20.11.2018, 15:59

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Кэти Перри

Фото: Getty Images

Forbes опубликовал рейтинг

Журнал Forbes опубликовал традиционный список самых высокооплачиваемых певиц этого года. Первое место в нем заняла исполнительница Кэти Перри, которой удалось заработать 83 млн долларов, сообщает nv.ua.

«Еще в 2015 году, когда Кэти Перри появилась на обложке Forbes после того, как заработала 135 млн долларов за один год, она знала, что закрепила свое место на небоскребе поп-звезд - и ей никогда не придется беспокоиться о том, чтобы не исчезнуть в забвении», - пишет издание о лидере рейтинга 2018 года.

Кэти Перри

Фото: Getty Images

Три года спустя Перри доказала свою правоту: она получила титул самой высокооплачиваемой женщины в мире музыки. Она дала 80 концертов своего тура Witness: The Tour, зарабатывая более 1 млн долларов за ночь. Также она стала судьей в шоу American Idol на ABC, заработав за это от 20 млн долларов.

Второе место заняла Тейлор Свифт, заработавшая 80 млн долларов. В прошлом году певица исчезла из социальных сетей, вернувшись с новым альбомом Reputation, который был продан тиражом в два миллиона экземпляров по всему миру в первую неделю после релиза.

Taylor Swift

Тройку лидеров замыкает Бейонсе, которой удалось увеличить свое состояние на 60 млн долларов. После рождения близнецов Руми и Сира в июне 2017 года, в жизни певицы наступило затишье, пока она не показала потрясающее шоу на Coachella этой весной и выпустила совместный альбом с мужем Джей Зи в июне.

Beyoncé

Самые высокооплачиваемые певицы по версии Forbes:

1. Кэти Перри (83 млн долларов)

2. Тейлор Свифт (80 млн долларов)

3. Бейонсе (60 млн долларов)

4. Pink (52 млн долларов)

5. Леди Гага (50 млн долларов)

6. Дженнифер Лопес (47 млн долларов)

7. Рианна (37,5 млн долларов)

8. Элен Фишер (32 млн долларов)

9. Селин Дион (31 млн долларов)

10. Бритни Спирс (30 млн долларов)

Рейтинг составляется на основании доходов с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года до вычета сборов за агентов, менеджеров, юристов и налогообложения. Источники включают Nielsen SoundScan, NPD BookScan, интервью с инсайдерами и оценки Forbes.