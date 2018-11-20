Bloomberg назвал интересующие «повара Путина» страны в Африке 20.11.2018, 16:16

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Евгений Пригожин и Владимир Путин

Фото: AP

У Евгения Пригожина есть интересы не только в ЦАР.

У совладельца группы компаний «Конкорд» бизнесмена Евгения Пригожина есть бизнес-интересы в целом ряде стран Африки, пишет Bloomberg (перевод – РБК).

По данным агентства, которое вслед за «Фонтанкой» связывает петербургского бизнесмена с частной военной компанией Вагнера, он уже ведет бизнес или налаживает связи в десяти африканских странах.

Это Демократическая Республика Конго (ДРК), Судан, Ливия, Мадагаскар, Ангола, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Зимбабве и Центральноафриканская Республика (ЦАР). Это те страны, с которыми уже сотрудничают российские военные, отмечает Bloomberg.

В частности, отмечает издание, политические советники Пригожина консультировали Эммерсона Мнангагву, который стал президентом Зимбабве после конфликта с Робертом Мугабе, возглавлявшим страну более 30 лет. Правящая партия Зимбабве отрицает, что пользовалась поддержкой российских политконсультантов. Связанные с Пригожиным политологи сейчас консультируют нескольких кандидатов на пост президента Мадагаскара, утверждает Bloomberg.

Одной из стран, которая служит опорным пунктом для распространения влияния Пригожина в Африке, агентство называет ЦАР, где летом 2018 года погибли три журналиста из России — Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Они снимали документальный фильм для финансируемого Михаилом Ходорковским «Центра управления расследованиями» о деятельности частной военной компании Вагнера в этой стране. Сам Пригожин причастность к ЧВК Вагнера ранее неоднократно отрицал.

Со ссылкой на неназванные источники Bloomberg сообщает, что Пригожин стремится расширить свое влияние на Конго. Агентство также напоминает, что Пригожин попал на видеозапись со встречи российского министра Сергея Шойгу с командующим Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром в Москве. Государственные новостные агентства ТАСС и «РИА Новости» после этого сообщили, что компания Пригожина отвечала за обед.

Компании, связанные с Пригожиным, занимаются, в частности, поставкой питания для управления делами президента России и структур Минобороны.

В компании Пригожина Concord Catering не ответили на запросы Bloomberg по электронной почте и телефону. РБК также направил запрос в Concord Catering.