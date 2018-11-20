На Витебщине 16 руководителей из кадрового реестра Лукашенко попались на коррупции 16 20.11.2018, 16:50

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Больше всего взяток - в строительстве и транспорте.

В Витебской области за последние три года 16 руководителей, входивших в кадровый реестр президента, уличены в злоупотреблении властью. Об этом говорили на заседании облисполкома, где рассматривали меры по противодействию коррупции в органах местного управления, сообщает Генпрокуратура.

На Витебщине за последние три года 16 руководителей, входивших в кадровый реестр президента, уличены в коррупции, приводит статистику, озвученную на заседании, газета «Витебские вести».

Как отметил прокурор области Вадим Сущинский, в регионе коррупционная преступность носит «в основном бытовой характер». Например, из 110 подобных правонарушений, выявленных в Витебске за 9 месяцев, 33 преступления совершили два ветеринарных врача, работающих на Смоленском рынке. Они брали взятки за выдачу соответствующих разрешений.

Преподаватель одного из витебских вузов принимал денежные вознаграждения от студентов в размере от 3 до 25 рублей за сдачу экзаменов.

Среди наиболее подверженных коррупции сфер в Витебской области назвали строительство, транспорт, сельское хозяйство, образование, здравоохранение и госуправление.