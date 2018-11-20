Юнкер и Мэй в Брюсселе обсудят последние детали соглашения по Brexit 20.11.2018, 17:06

Переговоры состоятся за несколько дней до специального саммита ЕС.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй посетит Брюссель в среду, 21 ноября, чтобы финализировать детали соглашения о выходе из ЕС с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером.

Об этом сообщает «Европейская правда» cо ссылкой на EUobserver.

Переговоры Мэй с Юнкером состоятся за несколько дней до специального саммита ЕС, который состоится 25 ноября и на котором лидеры 27 стран должны утвердить соглашение с Британией.

19 ноября проект соглашения был поддержан на уровне министров ЕС.

Проект соглашения между Лондоном и Брюсселем, который насчитывает 585 страниц, был обнародован на прошлой неделе и вызвал немало критики в адрес британского правительства.