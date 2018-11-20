закрыть
20 ноября 2018, вторник, 19:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Юнкер и Мэй в Брюсселе обсудят последние детали соглашения по Brexit

  • 20.11.2018, 17:06

Переговоры состоятся за несколько дней до специального саммита ЕС.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй посетит Брюссель в среду, 21 ноября, чтобы финализировать детали соглашения о выходе из ЕС с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером.

Об этом сообщает «Европейская правда» cо ссылкой на EUobserver.

Переговоры Мэй с Юнкером состоятся за несколько дней до специального саммита ЕС, который состоится 25 ноября и на котором лидеры 27 стран должны утвердить соглашение с Британией.

19 ноября проект соглашения был поддержан на уровне министров ЕС.

Проект соглашения между Лондоном и Брюсселем, который насчитывает 585 страниц, был обнародован на прошлой неделе и вызвал немало критики в адрес британского правительства.


популярное за неделю

Мнение

Стоит статуя в лучах заката
Стоит статуя в лучах заката Ирина Халип
Новый «20-й съезд»
Новый «20-й съезд» Игорь Эйдман
Здравствуй, время пугливого Лукашенко!
Здравствуй, время пугливого Лукашенко! Анджей Почобут
Тунеядцы – сыны или пасынки Отечества?
Тунеядцы – сыны или пасынки Отечества? Константин Скуратович