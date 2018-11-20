Ушел из жизни знаменитый режиссер Эймунтас Някрошюс 20.11.2018, 17:17

1,136

Эймунтас Някрошюс

Фото: DELFI

Одна из последних работ литовского режиссера - спектакль по книге Светланы Алексиевич.

Депутат парламента Литвы Арвидас Някрошюс сообщил, что 20 ноября ушел из жизни его близкий родственник известный литовский режиссер Эймунтас Някрошюс. 21 ноября Някрошюсу исполнилось бы 66 лет, сообщает Delfi.

Някрошюс скоропостижно скончался ночью в Сантаришкской клинике.

"Такую новость нам сообщили. (Режиссер) скончался скоропостижно, в Сантаришкес, в 3 часа", - рассказал депутат.

По словам вице-спикера Арвидаса Някрошюса, режиссер вернулся из поездки и почувствовал недомогание. Его увезли в больницу.

Эймунтас Някрошюс родился 21 ноября 1952 года в деревне Пажобрис (Расейнский район). В 1978 году окончил ГИТИС, режиссёрское отделение А. А. Гончарова. 1978–1979 работал В Каунасском драматическом театре, в 1979–1991 гг. в Литовском государственном молодежном театре. В 1993–1997 гг. режиссер Литовского международного театрального фестиваля LIFE. В 1998 г. в Вильнюсе Някрошюс учредил театральную студию Meno fortas, был ее художественным руководителем.

Широкую известность принесли спектакли: "Квадрат" по документальной повести "Так оно было" В. Ф. Елисеевой (1980 год), "Пиросмани, Пиросмани" по пьесе "Праздник одиночества" В. Н. Коростылёва (1981 год), "И дольше века длится день" по Ч. Айтматову (1983 год), "Дядя Ваня" А. П. Чехова (1986 год). В 1992-1998 годах ставил спектакли для литовского международного театрального фестиваля LIFE: "Моцарт и Сальери. Дон Жуан. Чума" по "Маленьким трагедиям" А. С. Пушкина (1994 год), "Три сестры" Чехова (1995 год), "Гамлет" У. Шекспира (1997 год; в главной роли рок-певец А. Мамонтовас) и др.

С 1998 года возглавлял основанный им театр Meno fortas (Вильнюс; с 2000 года в составе Союза театров Европы): "Макбет" (1999 год) и "Отелло" (2001 год) Шекспира, "Времена года" по эпической поэме К. Донелайтиса (2003 год), "Песнь Песней" по книге Ветхого Завета (2004 год), "Фауст" И. В. Гёте (2006 год), "Идиот" Ф. М. Достоевского (2009 год), "Божественная комедия" по одноименной поэме Данте (2012 год).

В 2002 году дебютировал как оперный режиссёр: "Макбет" Дж. Верди ("Театро Комунале", Флоренция). Осуществил постановки опер: "Борис Годунов" М. П. Мусоргского (2005 год, там же), "Валькирия" Р. Вагнера (2007 год, Литовская национальная опера), "Фауст" Ш. Гуно (2010 год, театр "Ла Скала", Милан).

В России поставил драмы "Вишнёвый сад" А. П. Чехова (2003 год) и "Калигула" А. Камю (2011 год) Государственный театр наций (Москва), оперы "Макбет" Дж. Верди (2003 год), "Дети Розенталя" Л. А. Десятникова (2005 год) Большой театр (Москва), "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" (2008 год, совместный проект Большого театра и итальянского Оперного театра Кальяри).

Среди других постановок: рок-опера "Любовь и смерть в Вероне" К. Антанелиса и С. Гяды (1982 год, вильнюсский Молодёжный театр; 2-я редакция 1996 год, фестиваль LIFE), "Нос" Н. В. Гоголя (1991 год, вильнюсский Молодёжный театр), "Чайка" (2001 год, "Театро Метастазио", Прато) и "Иванов" (2002 год, театр "Аржентина", Рим) Чехова, "Анна Каренина" по Л. Н. Толстому (2008 год, театр "Сторки", Модена).

Спектакли режиссера отличает метафоричность, аскетичность сценического языка. Для них характерны притчевое начало, многозначность символов, приоритет пластического образа над звучащим словом. Снимался в кино ("Полёт через Атлантический океан", "Коридор").

Лауреат многих национальных и международных театральных фестивалей, лауреат Государственной Премии Литовской ССР (1983), Государственной Премии СССР (1987), Государственной Премии РФ (1999), национальной премии "Золотая Маска", международной премии Союза театров Европы "Новая театральная реальность в Европе" (1991). В 1992 г. был признан лучшим режиссером Европы Союзом театров Европы.

Во вторник руководители Литвы выразили соболезнования в связи с кончиной режиссера Эймунтаса Некрошюса.

В письме соболезнований президента Литвы Дали Грибаускайте говорится, что "это большая утрата для всего театрального мира, в котором исключительный талант Э. Некрошюса представлял нашу страну и постоянно прославлял имя Литвы".

Отметим, что одной из последних работ литовского режиссера был спектакль по книге нобелевского лауреата Светланы Алексиевич «Цинковые мальчики» - «Цинк».

В основе повествования книги Алексиевич лежат документы и воспоминание знакомых, жен и матерей советских солдат, которые несли интернациональную службу в рядах Советской Армии на территории Афганистана и были задействованы в спецоперации СССР 1979-1989 годов.