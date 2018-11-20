В среду будет до +3°С 20.11.2018, 17:27

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

21 ноября погодные условия на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе. Ожидается облачно с прояснениями, сообщает сайт pogoda.by.

Без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, при прояснениях -8..-10°С, максимальная - днем -2..+3°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

22-23 ноября погоду в нашей стране в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь по северо-востоку республики скажется влияние влажной неустойчивой воздушной массы.

22 ноября существенных осадков не ожидается, лишь днем в отдельных районах по северо-востоку будут отмечаться небольшие осадки, в основном мокрый снег, слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северной четверти умеренный. Температура воздуха ночью составит -2..-8°С, при прояснениях до -12°С, днем -3..+2°С.

23 ноября ожидается без существенных осадков, только в отдельных районах по северо-востоку страны прогнозируются небольшие осадки, в основном мокрый снег, слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха ночью составит -1..-8°С, при прояснениях до -13°С, днем температура воздуха будет находиться в пределах от -4 до +3°С.