Суд приостановил указ Трампа о запрете на предоставление убежища нелегалам 20.11.2018, 17:31

Cудья указал, что президент «не может переписывать иммиграционное законодательство».

Федеральный судья временно заблокировал указ президента Дональда Трампа, запрещающий предоставлять убежище иммигрантам, нелегально прибывшим в страну из Мексики, сообщает «Голос Америки».

Это решение стало очередным судебным поражением Трампа в деле, касающемся иммиграционной политики.

Окружной судья Джон Тайгар из Сан-Франциско выпустил временный запретительный судебный ордер в отношении новых правил предоставления убежища.

Ордер Тайгара вступает в силу немедленно, и действует по всей стране по крайней мере до 19 декабря, когда судья запланировал провести слушания о более длительном запрете.

Представители министерства юстиции США не были доступны для комментария.

В своем постановлении Тайгар указал, что Конгресс четко определил, что иммигранты могут подавать ходатайство об убежище вне зависимости от того, как они попали в страну. Судья назвал новые правила «экстремальным отступлением» от предыдущей практики.

«Каков бы ни был круг президентских полномочий, президент не может переписывать иммиграционное законодательство, вводя условия, которые Конгресс явным образом запретил», – заявил Тайгар.

Тайгар был назначен на должность окружного судьи президентом Бараком Обамой.

Предыдущие решения Трампа в отношении иммиграционной политики, включая меры против так называемых городов-убежищ, также были заблокированы судами.

Решение, касающееся предоставления убежища, появилось в то время, как тысячи жителей Центральной Америки, включая большое количество детей, образовали караваны, которые подходят к границе США, чтобы скрыться от насилия и бедности в своих странах. Некоторые уже прибыли в мексиканский город Тихуану на границе с Калифорнией.

Правозащитные организации утверждают, что иммигрантов заставляют несколько дней или даже недель ждать на границе, прежде чем они могут подать прошение о предоставлении убежища. На администрацию подали в суд за то, что она якобы преднамеренно замедляет процесс обработки заявлений на границе.