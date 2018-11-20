Три положительных изменения в игре минского «Динамо» 1 20.11.2018, 17:45

Чем отметился Андрей Сидоренко после прихода в команду.

"Зубры" провели не так много времени по руководством нового тренера, чтобы делать глобальные выводы. Пока "зубры" победили в двух матчах из четырех — что уже достаточно неплохо в нынешней ситуации. Тем не менее сейчас важнее подчеркнуть не результат, а изменения в игре команды. Некоторые моменты действительно заслуживают внимания, пишет "Прессбол".

1. Появились стартовый натиск и скорость

То, что темп игры изменился, видно невооруженным глазом. При Горди Дуйере команда с первых минут любого матча двигалась так, словно перед игрой хоккеистов заставили пробежать марафон. В чем была причина такой "усталости", до конца не понятно. Тем не менее очевидно: предсезонная физподготовка была полностью провалена, а тренер оказался не способен в этих условиях выдать рабочую стратегию победы.

Заступив на пост, на недостаточные физические кондиции динамовцев обратил внимание и Андрей Сидоренко. Почему этот момент нового тренера особенно волновал, теперь ясно. Быстрота действий и стартовая активность — основа стратегии нынешних "зубров".

Любовь Сидоренко к решительным дебютам проявилась еще на "Кубке 4-х наций". Где одной из главных установок тренера было резво начать и захватить инициативу. Наблюдения подтвердил и сам главный тренер, после матча со словенцами заявив, что в его планы входило выдать мощный старт и постараться забить первыми.

С приходом в "Динамо" эта идея стала прививаться и команде "бело-синих". Во всех четырех проведенных матчах под руководством нового тренера "зубры" изо всех сил старались бежать вперед с первых секунд. Скорость удивила уже в первой игре против "Трактора". Было очевидно, что "Динамо" начало меняться.

Увы, оптимизм пока преждевременен. Брать соперника "с наскока" — мысль интересная и достаточно эффективная, если бы не один нюанс. О нем уже упоминалось — "физуха" игроков. За счет высокого темпа, команда уже к середине матча серьезно выдыхается. С этого момента, как ни крути, начинаются серьезные ошибки и удаления.

Поставить "физику" по ходу сезона — задача едва ли выполнимая, но если Сидоренко планирует и дальше использовать стратегию блицкрига, игрокам явно стоит прибавить в спортзале.

2. Проявились характер и самоотверженность

То, что Андрей Михайлович тренер жесткий, известно давно. Как показывает практика, "мягкотелым" тренерам в "Динамо" не удается добиться ощутимых результатов. Так уж повелось, что под тренерским давлением "зубры" действуют куда лучше.

Тем не менее, важно не просто гнать команду вперед, но и умело объяснять, каких действий от нее ждут. В этом компоненте у "Динамо" тоже наметился прогресс. Игроки стали выглядеть куда агрессивнее и целеустремленнее. И пусть до бросков дело пока не всегда доходит, желание "лезть" на ворота внушает надежду.

Возможно, свою роль сыграл и сам факт тренерской перестановки. Подобная встряска зачастую приводит к появлению "огня" в глазах. Каждый старается себя проявить перед новым коучем, тем самым в будущем обеспечив себе постоянное игровое время.

В матче против "Амура" динамовцы показали, что могут проявлять характер — штрих, этому сезону вовсе не характерный. Несмотря на трудный со всех сторон третий период, "зубры" сравняли счет на последних секундах и вырвали гостевую победу в серии буллитов.

Самоотверженность команды подтверждает и статистика. Количество заблокированных бросков в обороне достигает доселе немыслимых значений. В последней игре "зубры" заблокировали 36% бросков соперника! Немалая подмога вратарю, который и так несколько месяцев тащил команду почти в одиночку.

Пусть в меньшинстве игра команды по-прежнему выглядит блекло, игроки бросаются под шайбу при первой возможности. Подобная игра в "стиле героя Матросова", нередко может стоить проблем со здоровьем. Так получилось в матче с "Трактором", когда Кристан Хенкель героически принял шайбу головой. Но подобные действия определенно заслуживают уважения.

3. Есть тенденция к улучшению дисциплины

Сразу стоит оговориться, что в расчет не стоит брать весьма спорное удаление Дмитрия Буйницкого в последней игре, когда, убирая ноги после "сцепки", наш форвард получил 5+20. Если судить о реальных нарушениях и общей дисциплине команды, то ситуация явно стала складываться в лучшую сторону. В то время как ранее подобные крупные наказания были в основном потому, что команда действовала достаточно расхлябанно. И временами зарабатывала крупные штрафы на пустом месте.

Опять же, в глобальном смысле говорить пока рано, но отбросив казус с Буйницким у "Динамо" за 4 игры выходит в среднем чуть более 6 минут штрафа за матч. В то время как ранее команда набирала по 17 минут! Из-за таких огромных чисел "зубры" практически со старта сезона оказались на дне в рейтинге дисциплинированности команд. Все это приводило к тому, что лидеры "бело-синих" часто толком не успевали выходить на лед, потому как "динамовцы" до трети матча играли в меньшинстве.

Что будет с этим показателем дальше во многом зависит от того, насколько грамотно и строго игроки будут действовать в обороне. Недостаток физических кондиций, раз уж он имеется, весьма разумно закрыть улучшением дисциплины, и тем самым дать больше времени для работы нападающим.

Да, против грандов КХЛ атака минчан все еще выглядит очень слабо, но оппонентов равных по статусу мы вполне способны побеждать. И пусть пока наш форвард топ-уровня Теему Пулккинен все еще находится в лазарете, матчи с "Трактором" и "Амуром" доказали, что при должном старании, желании и дисциплине, белорусские игроки вполне способны брать игру на себя.