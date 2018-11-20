Фотофакт: Литовцы заменили все фото в магазине IKEA на свои 1 20.11.2018, 17:53

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По их мнению, выставленные в залах снимки были слишком скучными и ненастоящими.

Двое жителей Вильнюса — Эрикас Малишаускас и его девушка Гинтаре Печките — заменили все фотографии в местном магазине IKEA на свои собственные. По их мнению, выставленные в залах снимки были слишком скучными и ненастоящими, пишет «Медуза».

Сперва они посчитали количество рамок, расставленных и развешанных по магазину, — их оказалось более сотни. Потом литовцы отправились в типографию, где распечатали нужное количество фото (большую часть взяли из своих инстаграмов).

Для замены фотографий Малишаускас и Печките выбрали субботу — наиболее людный день в IKEA. Поначалу они пытались прятаться, так как боялись, что привлекут внимание других посетителей или сотрудников магазина. Однако вскоре выяснилось, что никому нет до них дела. Тогда Малишаускас вместе с Печките стали вскрывать рамки у всех на виду (их никто не остановил).

В одну из рамок Малишаускас и его девушка поместили снимок, сделанный в самой IKEA. Всего на подмену фото у пары ушло около пяти часов. В процессе они также делали снимки, которые позже выложили в свой инстаграм и блог на BoredPanda.