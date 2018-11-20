В Финляндии предложили России вернуть Карелию 16 20.11.2018, 18:07

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Карелия вошла в состав России в конце Второй Мировой войны.

На осенней конференции молодёжное крыло партии «Истинные финны» (Perussuomalaiset nuoret) решило провозгласить, что Финляндия должна официально потребовать возвращения территорий (в том числе Карелии), переданных России в конце Второй мировой войны, чтобы вернуться к границам 1939 года. Об этом в своём твиттере сообщил член правления Perussuomalaiset nuoret и глава регионального отделения националистической организации Suomen Sisu Хенри Хаутамяки, его сообщением поделился и официальный аккаунт молодёжного крыла партии, пишет «Фонтанка».

Сторонники позиции молодого политика не преминули заметить, что Карелия и Мурманская область в запустении, а ситуация с национальным меньшинством в Карелии печальная.

Партия «Истинные финны» входит в правящую коалицию Финляндии.