Пашинян о заявлении МИД Беларуси: Моим собеседником является лично Лукашенко 1 20.11.2018, 18:15

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И.о. премьер-министра Армении ждет ответа от белорусского диктатора.

«Мы не собираемся замалчивать какие-либо вопросы, касающиеся интересов Армении», - сегодня на пресс-конференции заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, обращаясь к ситуации вокруг избрания нового генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает «Радио Азатутюн».

Пашинян отметил, что собирается последовательно и в атмосфере партнерства защищать интересы Армении.

На вопрос, какие шаги предпримет Армения, если 6 декабря не удастся достичь консенсуса и Армения потеряет должность генсека ОДКБ, Пашинян ответил: «Если консенсуса не будет, мы продолжим работу в направлении его достижения, поскольку решения в ОДКБ принимаются на основе консенсуса».

Должность генсека ОДКБ вакантна с 2 ноября. До этого ее занимал бывший начальник Генштаба ВС Армении Юрий Хачатуров, которого Ереван досрочно отозвал после предъявления обвинения в свержении конституционного строя по делу о событиях 1 марта 2008 года в Ереване.

8 ноября на саммите ОДКБ в Астане страны-члены организации так и не пришли к общему знаменателю в вопросе назначения нового генерального секретаря и решили продолжить обсуждения 6 декабря на саммите в Санкт-Петербурге.

Спустя несколько дней после саммита в Астане Лукашенко обсудил с послом Азербайджана в Беларуси вопрос назначения нового генсека ОДКБ, отметив, что на ротационной основе следующим генсеком организации должен стать представитель Беларуси и у него есть три кандидата на этот пост. За этим заявлением последовала жесткая реакция Никола Пашиняна, который заявил, что потребует разъяснений у Лукашенко

Пашинян заявил, что подобное решение партнеры по ОДКБ принимают консенсусом, которого не было.

И. о. премьер-министра сегодня отметил, что в этом вопросе его собеседником является лично Лукашенко.

«С армянской стороны уже последовала реакция на ответ пресс-секретаря МИД Беларуси. Сам я лично сказал то, о чем хотел сказать, и в этом вопросе моим собеседником является лично Лукашенко, от которого я на данный момент не получил какого-либо отклика.

То, о чем я говорил, остается в силе, и нет никаких сомнений в том, что то, о чем я говорил, произойдет, то есть, я потребую разъяснений о произошедшем и о ряде других процессов. Это не новость, это происходило и в прошлом по разным поводам, и этот образ действия продолжится, - сказал Пашинян и добавил: - Во всяком случае, мы не собираемся замалчивать какие-либо вопросы, касающиеся интересов Армении, и собираемся принципиально, последовательно и в атмосфере партнерства защищать национальные интересы Армении».

Касаясь продажи Беларусью оружия Азербайджану, и. о. главы правительства Армении заявил: «Три месяца назад была поставлена партия «Полонезов», контракт по которым был подписан еще раньше, и все это произошло в условиях, когда должность генерального секретаря ОДКБ занимал представитель Армении.

«Я могу сказать следующее: наша позиция четкая: мы осуждаем подобные сделки, считаем их направленными против национальных интересов Армении и полагаем, что подобные сделки искажают сущность ОДКБ, - подчеркнул Пашинян и продолжил: - И как я уже говорил ранее, одна из важнейших задач на данном этапе состоит в следующем: мы должны обоюдно владеть разъяснениями, для каждой из стран должно быть ясно, какие у нее обязательства перед каждым военно-политическим союзником, какие обязательства у стран друг перед другом, какие у стран обязательства перед организацией и какие обязательства у организации перед странами».

«Во всяком случае, я могу сказать, что мы полноценно выполняем наши союзнические обязательства, чего, к сожалению, не можем сказать о некоторых наших партнерах. И наша задача очень четкая: получить эти уточнения и придать новое содержание ОДКБ – для уточнения отношений и обязательств и проведения обоюдно предсказуемой и ясной политики», - добавил и. о. премьер-министра Армении.