Цена на нефть Brent упала до $63,76 за баррель

Цена на нефть Brent упала до $63,76 за баррель1
- 20.11.2018, 18:37
Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 3,85%.
Мировые цены на нефть эталонных марок снижаются на новостях о готовящейся встрече стран ОПЕК+ в Вене, которая запланирована на начало декабря.
Об этом свидетельствуют данные торгов вечером во вторник, 20 ноября.
Так, цена январских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в 18:29 по Минску снизилась на 3,85% – до $66,76 за баррель.