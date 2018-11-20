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Цена на нефть Brent упала до $63,76 за баррель

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  • 20.11.2018, 18:37

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 3,85%.

Мировые цены на нефть эталонных марок снижаются на новостях о готовящейся встрече стран ОПЕК+ в Вене, которая запланирована на начало декабря.

Об этом свидетельствуют данные торгов вечером во вторник, 20 ноября.

Так, цена январских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в 18:29 по Минску снизилась на 3,85% – до $66,76 за баррель.


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