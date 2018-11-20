В Минске простились с Владимиром Журавлем 20.11.2018, 18:42

Владимир Журавель

Владимир Журавель шесть раз становился чемпионом Беларуси в качестве игрока и пять раз был серебряным призером как главный тренер.

В Минске прошла панихида по бывшему футболисту сборной Беларуси Владимиру Журавлю, который умер в возрасте 47 лет после тяжелой болезни, передает tut.by.

На панихиду в концертный зал «Минск» пришли многие футболисты, с которыми он работал в качестве главного тренера солигорского и карагандинского «Шахтера», минского и брестского «Динамо», «Гомеля», «Торпедо-БелАЗ».

Напомним, что Журавель шесть раз становился чемпионом Беларуси в качестве игрока и пять раз был серебряным призером как главный тренер. В 2017 году он привел брестское «Динамо» к победе в Кубке Беларуси.

Ныне футболисты БАТЭ Слободан Симович, Денис Поляков и Игорь Стасевич. С Симовичем и Стасевичем Журавель работал в минском «Динамо», с Поляковым — в «Шахтере»

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага

Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Сергей Сафарьян и тренер Олег Дулуб, который входил в тренерский штаб Владимира Журавеля в «Динамо»

Нападающий «Немана» Николай Януш, выступавший за «Шахтер»

Александр Володько играл в этом сезоне за «Шахтер» из Караганды. Это последний клуб Владимира Журавеля

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко

Защитник сборной Беларуси Сергей Политевич, игравший за минское «Динамо»

Бывший тренер сборной Беларуси Анатолий Байдачный тренировал Владимира Журавеля в сочинской «Жемчужине»

На первом плане — бывший вратарь сборной Беларуси и тренер Василий Хомутовский

Бывший главный тренер сборной Беларуси, «Шахтера» и минского «Динамо» Сергей Боровский

Пресс-секретарь брестского «Динамо» и Мисс Беларусь — 2008 Ольга Хижинкова

Бывший вратарь минского «Динамо» Александр Гутор. Сейчас выступает за брестских одноклубников

Павел Нехайчик играл под руководством Владимира Журавеля в брестском «Динамо»

Полузащитник Артем Быков знаком с Владимиром Журавелем по работе в минском «Динамо»

Защитник брестского «Динамо» Максим Витус