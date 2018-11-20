В Минске простились с Владимиром Журавлем

Владимир Журавель шесть раз становился чемпионом Беларуси в качестве игрока и пять раз был серебряным призером как главный тренер.
В Минске прошла панихида по бывшему футболисту сборной Беларуси Владимиру Журавлю, который умер в возрасте 47 лет после тяжелой болезни, передает tut.by.
На панихиду в концертный зал «Минск» пришли многие футболисты, с которыми он работал в качестве главного тренера солигорского и карагандинского «Шахтера», минского и брестского «Динамо», «Гомеля», «Торпедо-БелАЗ».
Напомним, что Журавель шесть раз становился чемпионом Беларуси в качестве игрока и пять раз был серебряным призером как главный тренер. В 2017 году он привел брестское «Динамо» к победе в Кубке Беларуси.