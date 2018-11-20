В РФ покончила с собой девочка, которая написала письмо Путину и пожаловалась на низкую зарплату мамы 6 20.11.2018, 19:01

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После того, как девочка написала письмо Путину, женщину вызвали к начальству и отругали.

В Смоленской области покончила с собой 14-летняя девочка, которая написала письмо президенту Путину и пожаловалась на низкую зарплату своей мамы, передает «Эхо Москвы».

Как сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на смоленские СМИ, девочка жаловалась также на травлю в школе. Она была инвалидом по зрению и ее дразнили одноклассники. Мать подростка работает санитаркой в местной больнице.

После того, как дочь написала письмо Путину и отправила его на адрес администрации президента, женщину вызвали к начальству и отругали.

Незадолго до гибели на странице в соцсети девочка написала: «Почему вы все такие злые?».

По неподтвержденной информации, была найдена предсмертная записка, в которой школьница просит никого в своей смерти не винить.