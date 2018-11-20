Полураспад правительств Иван Яковина, «Новое время»

20.11.2018, 19:23

Тереза Мэй

Фото: AP

Кто займет место Терезы Мэй.

В Великобритании и Израиле правительство официально есть, но фактически его нет. Мятежники уже добились скорого голосования по вопросу об увольнении Терезы Мэй с поста руководителя. Основных кандидатов на ее место уже шестеро.

Начнем с британцев. Как известно, у них там очень тяжело идет бесконечный Brexit. По этому вопросу страна разделена на две части по всем возможным критериям.

Англия и Уэльс – за Brexit, Шотландия и Северная Ирландия – против. Сельские жители – за, горожане – против. Старшее поколение – за, молодое – против. И так далее. Самое, конечно, неприятное – это отсутствие консенсуса внутри политической элиты. Причем там линия раскола идет не между правыми и левыми, а через тех и других – по живому резать надо.

Кроме того, Европейский Союз, от которого отделяется Великобритания, ведет себя хуже Союза Советского. Он намерен сделать Brexit максимально болезненным и убыточным для Лондона. Цель проста – нужно до смерти напугать всех тех, кто задумается уйти из ЕС в будущем.

В результате всего этого, абсолютно любая программа выхода Соединенного Королевства из ЕС будет критически воспринята как минимум половиной британского общества. Собственно, именно это сейчас и получилось.

Премьер-министр Тереза Мэй представила соглашение с ЕС почти на 600 страниц. Вроде бы, там прописаны все нюансы Brexit. Но нет, документ тут же подвергся уничтожительной критике со стороны министров ее же собственного правительства. Два человека даже ушли из правительства.

Внутри Консервативной партии вспыхнул бунт. Мятежники уже добились скорого голосования по вопросу об увольнении Терезы Мэй с поста руководителя Тори. В британской прессе уже появились обзоры на тему "Кто придет на Даунинг-стрит 10 после Мэй".

Основных кандидатов шесть. Имена пятерых вам едва ли что-то скажут, это чисто британские персонажи, а вот шестой – это мой любимец Борис Джонсон. Это очень умный и в то же время абсолютно безумный тип, который не даст нам с вами заскучать.

Джонсон постоянно оскорбляет всех на свете, причем делает это в абсолютно издевательской манере. Он сочинил стихи о том, как президент Турции Эрдоган занимается онанизмом, он заподозрил королеву Елизавету II в любви к маленьким негритятам, он обозвал Шварценеггера односложным австрийским роботом и говорил, что неплохой город Нью-Йорк его пугает лишь одним – наличием там Дональда Трампа.

В общем, мы тут болеем за Бориса Джонсона, поскольку с его приходом во власть Великобритания станет намного более решительной, жесткой и насмешливой страной, чем сейчас.

Ну а вопрос с отставкой Терезы Мэй и назначением ее преемника должен решиться уже на этой неделе. Впрочем, тут надо отметить, что Мэй не раз демонстрировала феноменальную изворотливость. Она очень плохой премьер-министр, но очень ловкий и хитрый политик. Поэтому есть риск, что она никуда не уйдет. Надо немного подождать.

Израиль тем временем оказался в чем-то схожей ситуации. Там поводом к правительственному кризису стало противостояние с палестинцами.

Несколько дней на израильские города градом сыпались ракеты, запущенные из Сектора Газа. В ответ на это авиация бомбила объекты движения ХАМАС. Однако закончилось все это так же неожиданно, как и началось: при египетском посредничестве стороны заключили очередное перемирие.

Такой поворот категорически не устроил министра обороны Авигдора Либермана. Этот уроженец дружественной Молдовы объявил, что перемирие – это "капитуляция" перед террористами, а потому он уходит в отставку.

Тут важно вот что: Либерман хотел бомбить Газу хотя бы пару недель, чтобы на следующих выборах показать, какой он смелый и решительный полководец. Он вообще очень любит бомбить – как-то раз говорил даже, что надо бы в Египте разбомбить Асуанскую плотину.

В этот раз ему не дали развернуться на всю катушку, что министра очень обидело и он ушел из правящей коалиции. Причем не один, а вместе со своей партией, которая называется «Наш дом – Израиль».

Теперь у правительства Биньямина Нетанияху осталось в Кнессете большинство лишь в один голос. Для израильской политики, где все одновременно хотят всего, это даже сложно назвать большинством.

Трудно работать, когда один-единственный депутат может выкручивать руки всей коалиции и всему правительству. Тем более, что это уже началось! Не успел Либерман заявить о своем уходе, как министр образования Нафтали Беннетт потребовал себе пост главы минобороны. При этом он добавил, что и сам уйдет из коалиции, если поста не получит.

Впрочем, надо сказать, что израильская политика даже более непредсказуемая, чем украинская. Поэтому на наступившей неделе может произойти все, что угодно.

Иван Яковина, «Новое время»