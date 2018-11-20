Александр Глеб: Надо сделать историю и выйти на чемпионат Европы

Александр Глеб: Надо сделать историю и выйти на чемпионат Европы5
- 20.11.2018, 19:38
Полузащитник оценил шансы сборной Беларуси отобраться в финальный турнир чемпионата Европы-2020.
Полузащитник БАТЭ и сборной Беларуси Александр Глеб в разговоре с «Прессболом» рассказал о возвращении в национальную команду, а также оценил ее шансы отобраться в финальный турнир чемпионата Европы-2020.
- Игорь Криушенко говорил, что вызов в сборную вы восприняли с воодушевлением?
- Ну, я же никогда не отказывался приезжать в команду. Наоборот, говорил, что если понадоблюсь, то с удовольствием откликнусь. Сейчас пребываю в хорошей форме. Раз вызвали, значит, заслужил.
- Разговор у вас, похоже, состоялся непродолжительный?
- Игорь Николаевич спросил, есть ли у меня такое желание. Ответил ему, что мотивации хватает.
- Отчего не пробили с удобной позиции по воротам Люксембурга на 22-й минуте?
- Тут же об этом пожалел. Там как было? Сразу подбирал ногу под удар. Потом вратарь начал выскакивать навстречу. Хотел бить с угла, но Миша Сиваков крикнул: “Саня!” — и у меня все настройки сбились. Развернулся пас отдавать, а вся команда Люксембурга в воротах стоит. Глупо опять искать какие-то отговорки. Тупо сыграл, не спорю. Хорошо, что выиграли.
- Попробуете подвести итоги этих матчей?
- Во-первых, хочу поблагодарить всех, кто за нас болел и переживал. Еще — свою семью. Я был периодически на связи с Сергеем Николаевичем Румасом. Постоянно общался с Сергеем Вагаршаковичем Сафарьяном. Они звонили мне, верили, поддерживали. Вообще, атмосфера в сборной за эти два года моего отсутствия не изменилась. В команде по-прежнему здорово и приятно. Заодно пожелаю парням здоровья и удачи. У многих из них все еще впереди.
Надо попробовать использовать этот огромный шанс, сделать историю и выйти на чемпионат Европы. Кровь из носу, лечь костьми, но добиться своего. Потому что следующая возможность выступить на топ-турнире нам может представиться, только если мы его у себя проведем.