Александр Глеб: Надо сделать историю и выйти на чемпионат Европы 5 20.11.2018, 19:38

Александр Глеб

Полузащитник оценил шансы сборной Беларуси отобраться в финальный турнир чемпионата Европы-2020.

Полузащитник БАТЭ и сборной Беларуси Александр Глеб в разговоре с «Прессболом» рассказал о возвращении в национальную команду, а также оценил ее шансы отобраться в финальный турнир чемпионата Европы-2020.

- Игорь Криушенко говорил, что вызов в сборную вы восприняли с воодушевлением?

- Ну, я же никогда не отказывался приезжать в команду. Наоборот, говорил, что если понадоблюсь, то с удовольствием откликнусь. Сейчас пребываю в хорошей форме. Раз вызвали, значит, заслужил.

- Разговор у вас, похоже, состоялся непродолжительный?

- Игорь Николаевич спросил, есть ли у меня такое желание. Ответил ему, что мотивации хватает.

- Отчего не пробили с удобной позиции по воротам Люксембурга на 22-й минуте?

- Тут же об этом пожалел. Там как было? Сразу подбирал ногу под удар. Потом вратарь начал выскакивать навстречу. Хотел бить с угла, но Миша Сиваков крикнул: “Саня!” — и у меня все настройки сбились. Развернулся пас отдавать, а вся команда Люксембурга в воротах стоит. Глупо опять искать какие-то отговорки. Тупо сыграл, не спорю. Хорошо, что выиграли.

- Попробуете подвести итоги этих матчей?

- Во-первых, хочу поблагодарить всех, кто за нас болел и переживал. Еще — свою семью. Я был периодически на связи с Сергеем Николаевичем Румасом. Постоянно общался с Сергеем Вагаршаковичем Сафарьяном. Они звонили мне, верили, поддерживали. Вообще, атмосфера в сборной за эти два года моего отсутствия не изменилась. В команде по-прежнему здорово и приятно. Заодно пожелаю парням здоровья и удачи. У многих из них все еще впереди.

Надо попробовать использовать этот огромный шанс, сделать историю и выйти на чемпионат Европы. Кровь из носу, лечь костьми, но добиться своего. Потому что следующая возможность выступить на топ-турнире нам может представиться, только если мы его у себя проведем.