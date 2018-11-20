На рынке нефти произошел резкий обвал цен 6 20.11.2018, 19:46

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Цены на нефть упали до восьмимесячного минимума.

Цены на нефть марки Brent на Лондонской бирже возобновили падение после четырех дней умеренного роста. Во вторник, 20 ноября, стоимость барреля Brent рухнула сразу на 5,4%, с $67 до $63,39. За несколько часов цена снизилась более чем на $3, растеряв весь прирост за предыдущие четыре торговых дня, передает РБК.

На пике падения стоимость барреля Brent достигла восьмимесячного минимума — в предыдущий раз ниже отметки $64 она опускалась 9 марта 2018 года, а ниже $63,39 — 2 марта.

Быстрыми темпами дешевеет 20 ноября и американская нефть марки WTI. Торги ей открылись во вторник в красной зоне, а на минимуме цена барреля опустилась до $53,66, что на 6,2%, или $3,54, ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В последний раз ниже этой отметки цена WTI опускалась более года назад, в октябре 2017 года.